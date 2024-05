Der er stor forskel på det vejr, danskerne er stået op til denne tirsdag. Enten er der skyfri himmel – eller også er der tungt skydække.

»Grænsen lige nu går omkring Storebælt og ved Limfjorden,« siger Jens Lindskjold, vagthavende meteorolog hos DMI, tidligt tirsdag morgen:

»Nord for Limfjorden og øst for Storebælt er det solen, der hersker. Men som dagen skrider frem vil den grænse rykke længere og længere mod sydvest.«

Så altså, bare rolig.

Der er håb forude, hvis himlen er overvejende gråhvid her til morgen. Solen skal nok komme.

Meteorologen hos DMI har dog et lille men for en lille gruppe danskere.

»I den allersydvestligste del af Jylland kan det godt være, at skyerne kommer til at husere en stor del af dagen,« konstaterer Jens Lindskjold.

For resten af landet bliver det helt sikkert »en god, solid forårsdag« med rolige vindforhold og temperaturer omkring de 15 grader.

Og fra DMI lyder det, at vejret igen er ved at ligne sig selv for årstiden efter en april, der endte med at være den vådeste i 150 år.

»Den var lidt atypisk, men det ser ud som om, at vi her inde i maj får vejr, som minder om det, vi plejer at have,« siger meteorolog Jens Lindskjold.

Han gør slutteligt opmærksom på, at solen allerede står højt på himlen, så hvis forårsdagen skal nydes udendørs, er det vigtigt at huske solrådene fra Kræftens Bekæmpelse om solcreme, solhat og siesta.