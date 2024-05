Bølgerne gik højt mellem to af det danske landsholds stjerner mandag aften.

For brølstærke Joachim Andersen havde godt styr på landsholdskollega Rasmus Højlund, da Andersens Palace ydmygede Højlund og Christian Eriksens United med hele 4-0.

Og ved stillingen 3-0 slog det gnister mellem Andersen og Højlund, som begge forventes at møde ind i EM-lejren om få uger.

Den danske United-angriber var nemlig tydeligt frustreret over, at Andersen nedlagde Højlund uden konsekvenser - og så røg de to i et heftigt skænderi, som du kan se i videoen herover.

Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Efter kampen foreholdt Viaplay Joachim Andersen situationen med sin landsholdskollega.

»Jeg tror gerne, at han ville have haft et frispark på et tidspunkt. Jeg synes, han lagde sig rimelig nemt ned, men det gjorde han et par gange i kampen. Sådan er det.«

»Han må prøve at lære at blive på benene, når han spiller mod mig,« sagde den danske forsvarer, der for nylig også testede en anden stjerneangribers tålmodighed, da han og Erling Haaland røg i infight.

Joachim Andersen afslørede desuden, at det ikke rørte ham det store, at han og Palace nedlagde de danske kammerater i United, da han blev spurgt, om han havde særlig sympati for sine landsholdskollegaer.

»Nej, det har jeg ikke. Det er en fodboldkamp ligesom alle mulige. Det er en kamp, vi skal vinde, og så er jeg egentlig ligeglad med, hvem vi spiller mod.«

Du kan læse B.T.s dom over Premier League-opgøret her.