Der var dømt decideret legestue, da Crystal Palace gav Højlund, Eriksen og co. en fodboldlektion af de helt store i en historisk ydmygelse af Manchester United.

Herunder får du dommen over danskernes præstation i opgøret, som Crystal Palace vandt med hele 4-0 på Selhurst Park.

Hvor, hvor, hvor er Højlund, er en meget passende lille remse til at beskrive danskerens aften.

Remsen kommer fra den populære børnetegnefilm 'Bjørnen i det blå hus,' når Bjørnen ikke kan finde sin ven Skygge. I tegnefilmen dukker Skygge dog op til sidst, men det var bestemt ikke tilfældet for Rasmus Højlund, som var helt usynlig i United-offensiven.

Mest opmærksom gjorde han på sig selv, da han skubbede Palace-keeper Dean Henderson ind i målet i det 26 min, som United-spillerne udnyttede til at putte bolden i mål, da det stod ubevogtet hen.

Målet blev efterfølgende underkendt, da Højlund begik et frispark mod keeperen. Derfor vil den danske landsholdsangribers aftenen mest blive husket for, at landsholdskammeraten Joachim Andersen havde fuldstændig styr på Rasmus Højlund.

Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen mindede om en Wish-udgave af Bruno Fernandes på en aften, hvor Manchester United i den grad savnede deres portugisiske stjerne.

Danskeren skulle være omdrejningspunktet på en United-midtbane, der endte med at løbe rundt som hovedløse høns uden nogen anelse om, hvad de skulle stille op.

Det hjalp heller ikke for Christian Eriksen, at han i det meste af kampen skulle forsvare på den ene Crystal Palace-omstilling efter den anden. Her har den aldrende Eriksen bestemt ikke sin force, da selv en halvhurtig serie 3-spiller efterhånden ville kunne drible forbi danskeren, der er blevet langsom og trækker sig i hver evig eneste duel.

Eriksen havde chancen for at komme på tavlen med et frispark lige ude foran feltet i første halvleg, men meget symptomatisk for fynboen sad forsøget i muren. Det forsøg havde han sparket ind hver anden gang i Tottenham-tiden - men det var han ikke i nærheden af at gøre her til aften.

Foto: Isabel Infantes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Isabel Infantes/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var en helt anden dansker, der stjal opmærksomheden her til aften.

Joachim Andersen var på ny en klippe i Crystal Palace-defensiven, hvor han havde landsholdskammeraten Rasmus Højlund i lommen i hele opgøret.

Den danske landsholdsstopper stod også for oplægget til 3-0-scoringen og cementerede i aften overfor landstræner Kasper Hjulmand, at han er et oplagt valgt til at starte i midterforsvaret for Danmark til den kommende EM-slutrunde.

Der er ingen tvivl om, at han er en af de absolut bedste midtstopperen i Premier League lige nu på et mandskab, der lige nu spiller drømmebold og har fået 13 ud af 15 mulige point i de seneste fem kampe.

Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Det var i den grad Andersens versus Højlund her til aften.

Og det endte med en klar knockout til Rasmus Højlund, der også blev rasende undervejs på sin landsmand.

Han mente på et tidspunkt i anden halvleg, at Joachim Andersen kantede ham lige foran feltet, men Højlund fik ikke noget frispark i situationen.

Det så efterfølgende uskønt ud, da Rasmus Højlund stod og skubbede og råbte af Joachim Andersen. Det var tydeligt, at Højlund var træt af at blive den lille gang på gang i duellen med Joachim Andersen.

Det er umuligt at blive klog på Rasmus Højlund og Christian Eriksens nuværende niveau, når de spiller på et mandskab, der er pinligt ringe sat op og er fuldstændig uden selvtillid.

Rasmus Højlund får absolut intet at arbejde med og Christian Eriksen bliver brugt alt for langt tilbage på banen, hvor han bliver overløbet gang på gang og ikke aner, hvad han skal stille op.

Joachim Andersen derimod må virkelig tænkte over, hvad der skal ske i karrieren nu. Han er en kæmpe stjerne i Crystal Palace og trives på et mandskab, der måske aldrig har været bedre.

Spørgsmålet er bare, om han kan sige nej til sommer, hvis storklubber begynder at være interesseret i den brølstærke dansker.