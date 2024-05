Det kan godt være, at den seneste uge har fyldt med kritik fra politiske kollegaer og kommentatorer, der har sagt, at Alex Vanopslagh kom forslået ud af forhandlingerne om forsvarsforliget.

Men det er tilsyneladende ikke noget, vælgerne går synderligt meget op i.

Liberal Alliance får nemlig nu den suverænt bedste måling hos Voxmeter nogensinde. Hvis der var valg i dag, ville Liberal Alliance nemlig indkassere 16 procent af stemmerne.

Det er mere end en fordobling fra valgresultatet på 7,6 procent, og man skal ikke mere end to år tilbage, før partiet i Voxmeters målinger flere gange befandt sig helt tæt på spærregrænsens to procent.

»Lige nu ser det ud til, at alt preller af på ham. Hvis man skulle undervise i, hvad momentum i politik er, så er situationen omkring Vanopslagh lige nu et perfekt eksempel. Når du er på en bølge, er succes selvforstærkende, og negative historier får ikke fat,« siger Henrik Qvortrup, B.T.s politiske analytiker.

Ifølge Qvortrup er man internt i partiet dog også bevidste om, at der også kan være udfordringer for partiet i, at succesen er kommet hurtigt, og at Vanopslags personlige popularitet trækker nærmest hele læsset.

»Jeg ville være lidt bekymret, hvis jeg var dem. For hele den her succes bunder jo ikke i, at vælgerne har tilvalgt en konkret politik eller set ditto resultater. Der er en følelse af noget tidsånd og en stemning omkring partiet – ligesom man så det omkring SFs Villy Søvndal i sin tid. Men de er ikke ubegavede i Liberal Alliance, og de risici virker de udmærket bevidste om lige nu,« siger Henrik Qvortrup.

Ifølge Qvortrup var Vanopslagh i sidste uge heldig, at det i sidste ende ikke gik helt galt for både ham selv og Inger Støjberg, som han allierede sig tæt med i deres fælles modstand mod værnepligt til kvinder.

Læs også Forsvarsmøde gik op i 'børnehavefnidder': Pia Olsen Dyhr måtte hjælpe 'amatøragtig' Vanopslagh

Selvom det ikke endte med bulder og brag, og der blev lavet et kompromis, hvor de to partier alligevel kom med i en ny milliardaftale om forsvaret, var forløbet ikke kønt for Vanopslagh, vurderer Qvortrup.

»Der kom et uheldigt fokus på, hvorvidt han i virkeligheden kan det politiske håndværk godt nok, og det er klart noget, de skal have rettet op på. Når det så er sagt, er det her med kritikken fra de andre partier af Vanopslaghs forhandlingsevner nok noget, man skal være lidt af en politisk feinschmecker for at hæfte sig ved. Der skal mere til, før det sætter sig hos vælgerne,« siger han.

I en meget opsigtsvækkende måling fra Megafon i slutning af april var Liberal Alliance ganske tæt på at distancere Socialdemokratiet som landets største parti.

Helt så gruopvækkende læsning for Socialdemokratiet er den nye Voxmeter-måling ikke.

Partiet er dog fortsat milevidt fra valgresultatet og går med et resultat på 21,5 procent også i denne uge tilbage.

Venstre fik i sidste uge – endnu – en rædselsmåling, hvor de ellers hårdt prøvede Venstre-folk måtte se partiet indkassere det laveste resultat i al den tid, Voxmeter har målt partiet, nemlig otte procent.

I denne uge står partiet til at få 8,4, procent.

»Regeringen er efterhånden vant til elendigheden. Det er lige nu virkelig interessant, hvad der sker, hvis Liberal Alliance pludselig i en måling er større end Socialdemokratiet. Det vil være en udvikling, der vil have voldsom psykologisk betydning på Christiansborg,« siger Henrik Qvortrup.

Moderaterne får i målingen i 5,8 procent af stemmerne, mens Enhedslisten går markant frem til 9,7 procent. Du kan finde hele den nye måling fra Voxmeter her.