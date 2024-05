'Kød er mord.'

Det var den klare besked, som stod malet adskillige steder, sammen med adskillige andre budskaber, da slagtermester Rune Lykke Ring kom ned til sin butik søndag.

Til B.T siger han:

»Flere kunder havde allerede sendt beskeder natten til søndag, og så kom jeg jo derned og så, at butikken var overmalet med budskaber om, at vi er mordere, og en masse andet. Det er da ærgerligt, at der åbenbart er nogen, der ikke har andet at lave.«

Slagtermester Rune Lykke Ring forstår ikke, hvorfor lige hans butik er blevet angrebet. Foto: Privat. Vis mere Slagtermester Rune Lykke Ring forstår ikke, hvorfor lige hans butik er blevet angrebet. Foto: Privat.

Hærværket gik ud over Slagterens Smørrebrød & Delikatesse på Amager i København.

Mandag har politiet endnu ikke fundet gerningsmændene.

»Det skulle være de samme, som også har skrevet ting på Espresso House på Amagerbrogade. Og der har man vist noget videoovervågning. Så nu håber vi, at vi finder dem,« siger slagtermesteren, som ikke har været ude for noget lignende tidligere.

»Der er da nogen, der har sat klistermærker på butikken, men det her er lidt voldsomt sådan at skrive budskaber hele vejen rundt om butikken. Bygningen er fredet, så forsikringsselskabet skulle lige give tilladelse til at fjerne malingen igen. Det er sket nu, så jeg kan kigge ud af ruden igen,« siger han.

Der var både budskaber og tegninger på Slagterens Smørrebrød & Delikatesse på Amager søndag morgen. Foto: Privat. Vis mere Der var både budskaber og tegninger på Slagterens Smørrebrød & Delikatesse på Amager søndag morgen. Foto: Privat.

Han er noget overrasket over, at netop hans butik bliver angrebet.

»Vi sælger også meget catering, og der leverer vi både til veganere og vegetarer, og vi imødekommer altid deres ønsker. Sådan er det jo i dagens Danmark,« siger han.

Mange – også flere veganere og vegetarer – har siden hærværket støttet slagtermesteren.

»Vi har mange børn i området, og flere af dem har været lidt chokeret. De kan måske ikke læse endnu, og derfor har de undret sig over, hvorfor der er rød maling rundt på hele butikken,« siger Rune Lykke Ring.