Efter at være blevet tilbudt banan til frokost dropper spillere Argentinas landshold og kritiserer lønforhold.

Dårlige forhold og ingen løn i forbindelse med to venskabskampe på hjemmebane fik mandag tre fremtrædende spillere til at droppe Argentinas kvindelige fodboldlandshold.

Spillerne kritiserer forhold, som ville være utænkelige for landets mandlige landshold, der er forsvarende verdensmestre efter sejren over Frankrig i VM-finalen i 2022, skriver mediet Espn.

Det drejer sig om målvogteren Laurina Oliveiros, forsvarsspilleren Julieta Cruz og midtbanespilleren Lorena Benítez.

De to sidstnævnte fortæller, at de under en landsholdstræning blev serveret en banan og en sandwich til frokost. Ifølge spillerne er det ikke tilstrækkeligt for eliteidrætsudøvere, der skal præstere på højt niveau.

Argentina møder Costa Rica i to venskabskampe, hvoraf den første spilles fredag 3. juni.

- Vi har nået et punkt, hvor vi er trætte af uretfærdigheder og af ikke at blive værdsat, hørt samt værre - at blive ydmyget, skriver Cruz i et opslag på Instagram ifølge sportsmediet.

- Vi har brug for forbedringer af Argentinas kvindelige landshold, og jeg taler ikke kun om det økonomiske. Jeg taler om træning, frokost og morgenmad, skriver spilleren videre.

Argentina ligger nummer 33 på Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) verdensrangliste. Holdet formåede ikke at klare sig videre fra gruppespillet ved det seneste VM i 2023, der blev spillet i Australien og New Zealand. Den slutrunde blev vundet af Spanien.

/ritzau/