Den Europæiske Centralbank (ECB) bliver nødt til at sænke renten, og det vil komme en særlig gruppe af boligejere til gavn med det samme.

Vurderingen kommer fra B.T. og Euroinvestors boligredaktør, Thomas Ambrosius, efter at Philip Lane, der er cheføkonom i ECB, i et interview med Financial Times har sagt, at ECB er klar til sænke renten.

»Medmindre der opstår store overraskelser, er der på nuværende tidspunkt nok i det, vi ser, til at fjerne det øverste niveau af restriktioner,« udtaler Philip Lane til Financial Times.



Ifølge Thomas Ambrosius er der slet ikke nogen tvivl. ECB bliver nødt til at sænke renten.

»Jeg vil sætte mine sparepenge på, at vi får den første rentesænkning fra ECB i meget lang tid den 6. juni,« siger Thomas Ambrosius.

Den 6. juni – altså torsdag i næste uge – mødes spidserne i Den Europæiske Centralbank til et rentemøde. Og det er altså her, at boligredaktøren forventer, at renterne vil blive sat ned.

Længe har ECB holdt igen med at sænke renterne, til trods for en aftagende inflation. Også derfor mener Thomas Ambrosius ikke, at ECB kan vente længere nu med at sætte renten ned.

»I virkeligheden ville de nok gerne vente lidt med at sænke den. Men man har malet sig op i et hjørne, hvor det nu ender med at handle om troværdigheden,« siger han og fortsætter:

»Det vil se skidt ud for bankerne, hvis renten ikke falder. Og så vil markedet reagere.«

Nogle boligejere vil kunne drage fordel af den sænkede rente næsten lige med det samme.

Og det er nemlig dem, der har et lån med F-Kort rente. Boligejere med denne type lån skal nemlig allerede have justeret renten til juli, og her vil den lavere rente kunne mærkes.

Ifølge Thomas Ambrosius er spørgsmålet nu, om man vil sænke renten yderligere i løbet af året.

Hans beskedne bud er, at man vil se endnu en rentesænkning i løbet af efteråret.

»Men det er stadig en høj variabel rente. Der er flekslånere, der fortsat vil bede til renteguderne i 2025.«

