Det meste af verden fulgte med, da man spottede den ene kinesiske ballon efter den anden over USA.

Og nu er lignende balloner kommet tættere på de europæiske lande.

Russiske medier rapporterede nemlig i sidste uge, at Rusland har indsat 'luftballoner' for at overvåge sit territorium på grænsen til Finland.

Blandt andet har Rossija 1, en statsejet russisk tv-kanal, offentliggjort billeder, som skal vise hvide og blå balloner fortøjet til jorden langs grænsen.

Og mandag bekræftede den finske grænsevagt, at de havde bemærket ballonerne, skriver Svenska Yle.

Det er dog ikke det eneste, som grænsevagten har spottet for tiden.

Ud over de karakteristiske balloner fortæller Mikko Lehmus, enhedsleder i grænsevagten i Finland, at de også har set droner, fly og helikoptere.

»Rusland overvåger sin grænse, sit luftrum, sin territoriale integritet – og overvåger formentlig også fly. Til ovenstående formål bruges også observationsballoner,« lyder det i en meddelelse fra grænsevagten i Finland.

Ydermere skriver Svenska Yle, at ballonerne kan være et modtræk mod NATOs planlagte droneforsvar.

Finland blev medlem af NATO i april sidste år, før Sverige fulgte trop i år.

I sidste uge rapporterede den estiske tv-station ERR også, at lignende balloner var blevet observeret på grænsen mellem Estland og Rusland.

Selvsamme ballon siger at have et 'Z' malet på sig. Et symbol, der er blevet brugt meget af Rusland, specielt da de gik til en fuldskala invasion af Ukraine i februar 2022.

»Som samfund kan vi ikke give efter for Ruslands provokationer og skabe panik. For os er dette en normal sag ved grænsen, sagde Egert Belitshev, Estlands politi- og grænsevagtchef, til ERR om 'Z'-ballonen.