En utrolig trist nyhed har ramt den amerikanske basketball-liga, NBA.

Den dobbelte NBA-vinder og Hall of Famer Bill Walton er således gået bort i en alder af 71 år.

Det skriver NBA i en pressemeddelelse.

Walton har været igennem et langvarigt kræftforløb, der søndag endte med at tage livet af basketlegenden.

»Bill Walton var virkelig helt sin egen. Jeg vil huske ham allerbedst for hans begejstring for livet. Han var stamgæst til ligaarrangementer. Altid optimistisk, smilende fra øre til øre og ude på at dele sin visdom og varme.«

»Bill vil blive dybt savnet af alle, der fik æren af at lære ham at kende,« lyder det fra NBA-kommissær, Adam Silver i pressemeddelelsen.

Den nu afdøde forhenværende center havde sin familie omkring sig, da døden indtræf.

Walton vandt NBA for første gang i 1977 med Portland Trail Blazers og genvandt den så med Boston Celtics i 1986.

Han blev indlemmet i National Collegiate Basketball Hall of Fame i 2006.