Omsætningen i løbet af året endte på 6,7 milliarder kroner. Det er lige knap 50 procent mere end året før.

Opkøbet af den svenske skønhedskæde Kicks og en underliggende vækst er med til at give Matas sit bedste år nogensinde målt på salg.

I det skæve regnskabsår 2023/2024, som sluttede ved udgangen af marts, fik koncernen et driftsresultat før særlige poster på lige over én milliard kroner. Det er første gang, det er sket.

Omsætningen i løbet af året endte på 6,7 milliarder kroner. Det er lige knap 50 procent mere end rekordomsætningen på knap 4,5 milliarder kroner året før.

Det viser Matas’ årsregnskab, som er blevet offentliggjort tirsdag morgen.

Resultatet efter skat lander dog noget lavere end i det foregående regnskabsår. I løbet af året tjente Matas 169 millioner kroner mod 281 millioner kroner året før.

I juni 2023 blev det meldt ud, at Matas havde underskrevet en aftale om at købe svenske Kicks. Dermed lagde Matas-koncernen over 200 butikker i Sverige, Norge og Finland til sin forretning.

Det var med til at øge salget frem mod slutningen af året.

I selskabets tredje kvartal, som sluttede ved udgangen af december, fik Matas en rekordhøj kvartalsomsætning på 2,5 milliarder kroner. Det var tæt på en fordobling sammenlignet med samme kvartal året før.

Ejerskabet af Kicks har været gældende i de syv sidste måneder af det samlede regnskabsår.

Matas' topchef, Gregers Wedell-Wedellsborg, kalder året for en milepæl.

- Efter 75 års fremgang i Danmark købte vi Kicks og blev nordisk markedsleder. Det var også et rekordår, siger han i en kommentar til regnskabet.

Sammen med regnskabet løfter Matas også sløret for en ny vækststrategi med navnet "Win the Nordics". Den skal ifølge Matas gøre koncernen til den førende destination inden for skønhed og velvære i de nordiske lande.

Samtidig skal strategien sikre, at Matas når de finansielle ambitioner, som er blevet præsenteret sammen med regnskabet. Nu har Matas et mål om at nå en omsætning på 10 milliarder kroner i regnskabsåret 2027/2028.

I det igangværende regnskabsår forventer Matas at nå en omsætning på lidt over 7,8 milliarder kroner.

/ritzau/