Den republikanske præsidentkandidat Donald Trump har givet et løfte til nogle af sine rigeste donorer, hvis de hjælper ham med at blive USAs næste præsident.

Den tidligere præsident har fået nok af de studerende, der deltager i pro-palæstinensiske demonstrationer på de amerikanske universiteter, og nu vækker hans udtalelser opsigt.

Det skriver The Washington Post og The Guardian.

Under et møde med '98 procent af mine jødiske venner', som Trump selv jokede, lovede han donorerne, at han vil 'knuse' demonstranterne, hvis han bliver genvalgt.

»En ting, jeg gør, er at smide studerende, der protesterer, ud af landet. Du ved, der er mange udenlandske studerende. Så snart de hører det, vil de opføre sig ordentligt,« sagde Trump ifølge The Washington Post til donorerne.

Donald Trump fortsatte ifølge mediet med at sige, at demonstranterne er en del af en 'radikal revolution', som han lovede at besejre og 'sende 25 til 30 år tilbage i tiden'.

Han roste desuden politiet i New York for at opløse en demonstration på Columbia University, hvor flere hundrede blev anholdt.

Ifølge The Guardian har Republikanerne i høj grad forsøgt at gøre universitets-protesterne til et valgspørgsmål ved at fremstille dem som 'kaos', der hærger på Joe Bidens vagt.

Donald Trump har tidligere udtalt, at Israel 'taber PR-krigen i Gaza'.

»Få det overstået, og lad os komme tilbage til freden og stoppe med at dræbe folk,« har Trump udtalt.

Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har tidligere haft et godt forhold, men det led et knæk i 2020, og ifølge The Washington Post har de to ikke talt sammen i årevis.