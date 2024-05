Hunden Krumme er en bidsk en slagsen. Det er den slags hund, man ikke skal nærme sig, for den bider fra sig.

Derfor har ejeren til den treårige malteser, Gitte Skov Petersen, bundet et gult bånd om hundeselen til advarsel for dem, hun og Krumme møder på gaden.

Problemet er bare, at folk ikke forstår, hvad båndet betyder.

TV Midtvest var det første medie til at beskrive historien.

»Jeg er altid på arbejde, når jeg går med mine hunde,« siger Gitte Skov Petersen til B.T.

Gitte Skov Petersen oplever, at de folk hun møder på Holstebros gader meget gerne vil hilse på malteseren Krumme.

»Det, jeg kan frygte, er, at folk hurtigt dykker ned til min hund for at hilse, og min hund uforvarende kommer til at bide en person, når jeg ikke ser det.«

En bekendt fortalte den frustrerede hundeejer om en mulig løsning på problemet.

Ved at binde en gul sløjfe på hundens sele, signalerer det til omverden, at hunden ikke ønsker kontakt med andre. Lige siden har Krumme båret en gul sløjfe på sine gåture.

Men det skulle vise sig, at borgerne i Holstebro ikke var bekendte med meningen bag det gule bånd.

For at skabe opmærksomhed på betydningen af det gule bånd, lavede Gitte Skov Petersen et Facebook-opslag i gruppen 'Facebook Holstebro'.

»Gult bånd på en hund betyder 'hunden bryder sig ikke om, at du som fremmed vil snakke med den', og det er derfor min ene hund bærer et gult bånd,« skriver hun på Facebook.

Synes du, at idéen om et gult bånd, er en god idé?

Opslaget blev taget godt imod med flere kommentarer, der udtrykte glæde over at få at vide, hvad båndet betød.

Gitte Skov Petersen fortæller, at opslaget var tiltænkt at skabe større fokus på det gule bånd i nærområdet, men at hun fortsætter med at være opmærksom på, at hendes hund ikke ryger i totterne på andre.

»Jeg ønsker ikke, at hele verden skal ændre sig for mig og min hund. Jeg går tur med hunden i et mindre område, for der ved jeg, at jeg har større kontrol over den. Hvis jeg ser nogen komme gående mod mig, prøver jeg at gå over på den anden side af gaden,« siger hun.

Gitte Skov Petersen kan endnu ikke mærke om hendes Facebook-opslag har udbredt kendskabet til hundens gule bånd.

Dansk Kennel Klub vil ikke anbefale det gule bånd, men opfordrer til at hundeejere, og hundeinteresserede i stedet kommunikerer, når de møder hinanden på gaden.

»Sagen er, at mange mennesker har svært ved at afkode hundesprog og hundes intentioner. Så når vi bliver spurgt ind til, om vi vil udbrede kendskabet til det gule bånd, er svaret, at vi hellere vil bruge vores ressourcer på at få folk til at spørge, om de må hilse på hunden, inden de gør det,« siger adfærdskonsulent hos Dansk Kennel Klub, Lise Lotte Christensen.