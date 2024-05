Man har som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt.

Således også den norske prinsesse Märtha Louise.

Prinsessen har fået et temmelig anstrengt forhold til pressen, og i april meddelte hun, at hun i den kommende tid ikke vil give interviews.

I slutningen af august siger Märtha Louise ja til sin amerikanske kærlighed, shamanen Durek Verrett. I den anledning lod hun på sin profil på Instagram forstå, at de ikke ville tale med medierne frem til brylluppet.

Parret vil i stedet prioritere deres »mentale velvære og kærligheden til hinanden.«

»Vi ved, at dele af pressen vil fortælle løgne om os, efterhånden som brylluppet nærmer sig. Mens vi forbereder os på den store dag, er vi dedikerede til at passe på hinanden,« skrev hun blandt andet.

I denne uge deltager prinsessen i en konference i Schweiz, og her inviterer hun avisen Blick inden for på luksushotellet Grand Resport Bad Ragaz.

Og Märtha Louise behøver ikke frygte hverken løgne eller kritiske spørgsmål.

Avisens royale journalist Flavia Schlittler er nemlig meget begejstret for den fornemme gæst fra Norge.

»Enhver, der møder prinsesse Märtha Louise, vil opleve en kvinde med så meget varme og hjertelighed, at det efterlader dig med en god følelse, når du siger farvel,« skriver hun i slutningen af artiklen.

Resten af samtalen handler mest om prinsessens spirituelle interesse, og hun fortæller blandt andet, hvordan hun elsker at tale med både engle, træer og blomster.

Hun kommer også ind på, hvordan det har været at vokse op i en helt særlig familie med specielle forventninger til hende.

»Det var tidligere meget vigtigt for mig at gøre alle tilfredse, at glæde alle og gøre alle lykkelige. Den eneste, som ikke var lykkelig, var mig. Sådan faldt jeg i depression og selvhad.«

Derfor har hun nu fundet frem til, at det er vigtigt at acceptere sig selv, som man er.

»Vi skal accepterer os selv som de personer, vi er. Uden at bøje os, uden at opfylde andres forventninger. Et vigtigt skridt i den retning er ikke at fortryde noget. Ikke at fortryde alt det, vi har oplevet, og som har formet os, ikke at undertrykke det, men at vokse af det. Det er sådan, vi kommer til selvkærlighed. Det fører til ærlighed og åbenhed,« siger hun blandt andet.

Prinsessen kommer ikke nærmere ind på, hvad hun hentyder til, men i 2019 tog hendes eks-mand, forfatteren og kunstneren Ari Behn, sit eget liv.

Parret gik fra hinanden i 2016 og blev skilt i 2017.

Hendes nye kærlighed har vakt opsigt både i Norge og uden for landets grænser, fordi han tidligere har hævdet, at han kan kurere kræft og andre sygdomme.

Den norske avis Dagbladet har via Märtha Louises manager forsøgt at få en kommentar til interviewet, men prinsessen ønsker ikke at tale med mediet.