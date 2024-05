Hun har altid været der. Ude på sidelinjen. Til hver eneste kamp.

Men for blot få måneder siden trak hun sig pludselig tilbage og væk fra mediebilledet i en længere periode.

Den danske tennisstjerne Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, stoppede nemlig i februar som pressechef for sin søn, og det betød, at stortalentet for første gang skulle rejse verden rundt uden hende som trofast støtte.

En markant ændring af det, han ellers havde været vant til hele livet. Men også en ændring, der var brug for på dét tidspunkt.

B.T. mødte sidste år Aneke Rune under French Open.

»Der har været meget rejseri for hende, så nu er det også lidt rart for hende at kunne være hjemme. Og for mig er det også rart bare være afsted med teamet. Det giver noget variation og fungerer godt,« lyder det fra Holger Rune på et pressemøde forud for French Open, inden han tilføjer:

»Jeg er glad, hvis min familie er der, og jeg er glad, hvis de hellere vil være hjemme.«

De seneste uger har Aneke Rune dog været tilbage på sin vante plads i spillerboksen, når danskeren har jagtet sejre på grusunderlaget. Og hun er da også i øjeblikket i Paris for at støtte sønnen.

Men hverken i Oslo, Rotterdam, Acapulco, Californien eller Miami var tennismoren med.

Og netop den pause var tiltrængt, eftersom hun inderst inde savnede rollen som mor.

Det fortalte hun i et stort interview med B.T. i slutningen af februar.

»Det kan godt være, at jeg på nogle punkter, når jeg har stået med ham hele tiden, har været for meget manager. Selv om folk udefra opfatter det, som om der er for meget 'mor' inde over. Men det er ikke tilfældet. Det er rart, at vi nu har den relation, vi plejede at have. Det kan jeg godt lide,« lød det blandt andet.

Holger Rune tager tirsdag aften hul på årets French Open, når han møder britiske Daniel Evans i første runde.

