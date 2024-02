I 15 år har Aneke Rune rejst verden rundt med sin søn, tennisstjernen Holger Rune, for at jagte hans drøm om at blive verdens bedste.

Men nu er det slut med at sidde på den ellers vante plads i spillerboksen uge efter uge.

Tennismoren chokerede nemlig for nylig de danske fans, da hun pludselig meddelte, at hun stoppede som pressechef for sin søn. Og derfor har hun da også de seneste uger nærmest været forsvundet fra mediebilledet. Lige indtil nu.

For i et stort interview med B.T. taler hun nu ud om sit stop:

Aneke Rune er stoppet som pressechef for sin søn.

»Det er ikke længere en lille kiosk, som Holger driver. Det er et rigtigt firma, og det kræver bare mere tid af mig. Det er faktisk virkelig rart. Jeg har nu tid til at få skabt et overblik, og det kræver, at man sidder med det i ro og fred.«

»IMG (International Management Group, red.) har overtaget pressehåndteringen, så jeg har mere tid til at gå i dybden med andre ting. Der er pludselig tid til at få struktur på alt det, vi har på tegnebrættet.«

Hvor længe har du tænkt over det?

»Hele vejen igennem fra Holger blev teenager, har det jo været planen, at jeg gradvist skulle træde mere tilbage, når han kunne begynde at håndtere flere og flere ting selv. Og jeg synes, Holger er modnet enormt. Der er ikke længere noget filter, når han skal formidle til sit team, hvad han har brug for, eller hvad der er vigtigt for ham.«

Hvornår traf du beslutningen?

»Der har hele tiden været en plan om et exit, men det krævede, at vi var et sted, hvor jeg kunne se, at Holger selv tog bladet fra munden og formidlede, hvad han havde brug for. Og nu er han meget klar i mælet om, hvad han vil, og hvad han ikke vil.«

Var det din egen eller Holgers beslutning?

»Der blev ikke taget en beslutning om, at nu skal det være. Det kom jo gradvist, som der blev skabt balance i tingene. Jeg kunne se i slutningen af 2023, at det spillede ret godt, det her. Jeg kunne mærke, der var en god indre ro i Holger. Så jeg sagde til ham, at han skulle tage til Oslo og Rotterdam uden mig.«

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Efter Rotterdam var han sådan lidt: 'Kommer du ikke med til Mexico?' og 'Puha, det er godt nok længe, hvor vi ikke ses'. Men som jeg sagde: 'Vi lever jo ikke i 1800-tallet. Jeg kan stå der på 24 timer. Værre er det jo heller ikke'. Det gav ham en tryghed.«

Overvejede du allerede at stoppe sidste år?

»Grunden til, at jeg ikke trak mig tilbage allerede sidste år, var, at det hele blev lidt mere kaotisk, end vi havde forventet. Så der skulle være en vis form for stabilitet omkring Holger. Han har behov for, at der er tryghed. Der skal være genkendelighed omkring de folk, han arbejder med. Og det er der nu, kan jeg mærke.«

»På mange måder får jeg den funktion, jeg havde tidligere med hensyn til den personlige relation mellem Holger og jeg. Og den har jeg har savnet.«

Jeg hører dig næsten sige, du savnede rollen som mor?

»Ja, det kan godt være. Jeg er jo stadig hans manager, men det kan godt være, at jeg på nogle punkter, når jeg har stået med ham hele tiden, har været for meget manager. Selv om folk udefra opfatter det, som om der er for meget 'mor' inde over. Men det er ikke tilfældet. Det er rart, at vi nu har den relation, vi plejede at have. Det kan jeg godt lide.«

Er det ikke underligt at sidde derhjemme og se din søn spille, når du har været vant til at rejse verden rundt?

»At sidde og se det herhjemme gør, at man er meget mere objektiv. Jeg har altid været meget ærlig og kontant over for Holger, men det er meget rart at kunne se udefra nu og så sige: 'Det var godt, og det var dårligt'.«

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Og jeg vil jo stadig komme til nogle af turneringerne. Det bliver bare mere sporadisk, når det giver mening, og når der er behov for det. I princippet laver jeg stadig meget af det samme. Jeg står stadig for mange af de lavpraktiske ting som flybilletter, hotel, akkrediteringer og så videre til teamet. Nogle gange sidder jeg stadig oppe til klokken tre om natten.«

Det lyder stressende?

»Nej, for jeg kan godt lide det. Og jeg er – hvis jeg selv skal sige det – pissegod til at have mange bolde i luften og holde tungen lige i munden under et stormvejr. Jeg kommer aldrig til at have et stille liv. Det kan jeg ikke. Så det passer fint til mit temperament, at der er gang i den hele tiden, og det er der med en søn som Holger.«

Din mand og datter må også være glade for beslutningen?

»Alma siger: 'Han skal godt nok være sød, ham Holger, hvis han skal have dig tilbage'. Hun synes, det er så hyggeligt. Og det samme gør Anders. Så det er jo virkelig dejligt.«