Brøndbys fans tog imod de hjemvendte spillere med lidt af en modtagelse.

Der var gul fan-invasion i Silkeborg, men der manglede heller ikke opbakning til holdet, der nu ligger nummer et i Superligaen, da de kom hjem til Brøndby Stadion.

Efter Brøndbys egen sejr kunne de i bussen konstatere, at det tidligere førerhold fra FC Midtjylland igen-igen snublede på kunstgræsset hos FC Nordsjælland og kun fik et point med efter et 3-3-drama.

Det betød, at de før sidste runde i Superligaen ligger nummer et, og spillerne skulle vide, at de har en enorm støtte bag sig.

Masser af Brøndby-fans stod klar ved stadion.

På videoer fra sociale medier kan man se en stor flok Brøndby-tilhængere, der med larm og pyroteknik lavede en brandvarm velkomst til heltene, der også så ud til at nyde initiativet, som blev ført ud i livet sent søndag aften.

Nu mangler der blot én kamp for Brøndby, nemlig dysten mod AGF, der spilles søndag.

De formsvage aarhusianere har tabt seks kampe i streg og skal spille tirsdag aften mod FC København, der stadig kæmper for en spinkel mesterskabschance.

Brøndbys anden titeludfordrer fra FCM skal op mod Silkeborg, og alle kampene i mesterskabsspillet afvikles samtidig, når klokken slår 17 på søndag.