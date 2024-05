I weekenden åbnede Joel Andersson op for et Midtjylland-exit, da han er utilfreds med den manglende spilletid i klubben.

I et interview med FotballDirekt fortalte svenskeren blandt andet, at han ikke har fået nogen forklaring på, hvorfor han ikke får flere minutter på banen, og at »trænerne holder sig væk.«

Det resulterede blandt andet i, at der blev skrevet, at Andersson 'havde fået nok af Thomasberg', og den slags formuleringer er Midtjylland-træneren langt fra tilfreds med.

»Jeg så en overskrift, der var hevet ud af noget andet end det, han selv havde udtalt, og det var ikke sandt. Jeg har en god kommunikation med Joel, og det har jeg haft hele tiden. Selvfølgelig er der ting, han er utilfreds med, men i grove træk er jeg bare utilfreds med, at der kommer en overskrift, der ikke er sand.«

Joel Andersson ønskede ikke selv at forklare sig efter kampen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg har snakket med Joel om det, og det diskuterer jeg ikke i medierne,« lyder det fra Thomasberg efter kampen mod Nordsjælland.

Hvordan er jeres forhold?



»Det er fint.«

Hvad med timingen i det her interview? Er du utilfreds med, at det kommer ud nu?

»Jeg har lukket det, så der er ikke mere, den er lukket.«

Joel Andersson, der blev skiftet ind til anden halvlegs start, ønskede ikke at tale med pressen efter kampen, der endte 3-3.

