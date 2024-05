I årtier valfartede amerikanerne ind på Red Lobster for at få billige hummere, rejer og kongekrabber.

I mange år var restaurantkæden med 578 restauranter på det nordamerikanske kontinent en kæmpe succes.

I år er det slut.

For den tidligere så populære restaurantkæde med havets frugter er gået konkurs.

Det skriver CNN.

Selskabet bag den røde hummer har en milliard dollar i underskud, hvilket svarer til 6,8 milliarder kroner, og deres egenkapital lyder på kun omkring 30 millioner dollar.

I flere måneder har man ikke kunne betale regninger til restauranternes leverandører.

Ifølge konkursbegæringen vil man forsøge at komme gælden til livs ved at sælge flere restauranter fra og lukke et ukendt antal.

Da restauranterne kørte på sit højeste og havde mange gæster, købte Red Lobster 20 procent af alle hummere i USA. Årligt skulle de have 64 millioner gæster og en omsætning på to milliarder dollar.

I 2019 begyndte det at gå dårligt for virksomheden, da man mistede gæster og indtjening. Siden har de angiveligt mistet 30 procent af deres indtjening.

Dørene til Red Lobster blev åbnet i 1968 af Bill Darden, der ville sælge billige skaldyr til amerikanerne. Siden er selskabet blevet solgt flere gange. Senest ejede en kapitalfond restauranten, men solgte 49 procent af ejerandelen til den thailandske skaldyrsimportør kaldet Thai Union Group.

CNN skriver, at flere tidligere medarbejdere fortæller om dårlig ledelse og dårlige beslutninger for at spare som årsagen til den stigende gæld. Ligeledes skriver mediet, at der har været fem direktører i tre år.