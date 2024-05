Er du også glad for de her dage med flot solskin og varme temperaturer? Så kan det være en god idé at nyde det lidt ekstra i dag.

For forude »truer« noget regnvejr.

Det forklarer meteorolog Klaus Larsen fra Danmarks Meteorologiske Institut tirsdag morgen.

Hvis vi lægger ud med det gode først, så får vi i dag »igen en flot, solrig dag« – dog måske med et enkelt dryp eller to.

Det er primært i den sydligste del af landet, at der kan være risiko for at blive ramt af det våde element.

Men derudover kommer temperaturen og solen fortsat til at præge dagen og kaste 23-24 grader af sig.

Ved kyster med pålandsvind vil det dog fortsat være noget køligere, lyder det fra meteorologen.

»Så begynder der at true noget regnvejr i løbet af i morgen. Det trækker op over den sydvestligste del af landet med noget regn og byger, mens resten af landet fortsat får solskin, som måske er lidt sløret, og tørt vejr,« forklarer Klaus Larsen.

»Det er sådan et lille lavtryk, der skal op og passere os, og det bruger faktisk også det meste af torsdagen på at komme forbi landet. Så torsdag bliver mere skyet med regn og byger rigtig mange steder, og der kan måske også være noget torden.«

Sidst på torsdagen begynder det at klare op igen nede fra sydvest – men det betyder også, at dagen overordnet set bliver noget køligere med temperaturer mellem 17-22 grader, da der ikke kommer meget sol igennem.

På den anden side af torsdagen venter der igen tørvejr og solskin med lunere temperaturer.

»Så det er en lidt mere blandet landhandel den her uge. Lidt mere varierende, end vi har været vant til den seneste tid,« lyder det fra Klaus Larsen.

Selvom der kan komme lidt vand de kommende dage, vil det formentlig ikke være noget, der rykker det store ved tørkeindekset, vurderer meteorologen:

»Der skal nok mere til end det, vil jeg sige. Det kan godt være, at det kortvarig lige rykker sig en lille smule, men så bliver det mere tørt igen. Så i store træk skal der nok noget mere vand til, end det vi får nu.«