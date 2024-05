Det lokale brandvæsen på Samsø kæmper lige nu for at få slukket en ildebrand på Trolleborgvej på Samsø.

Branden er brudt ud i en lagerbygning til Samsø Syltefabrik.

Men den har allerede bredt sig til endnu en lagerbygning, fortæller vagtchefen fra Østjyllands Politi.

»Der er tale om, at Samsø Syltefabrik er overtændt på nuværende tidspunkt. Vi har ingen oplysninger på nuværende tidspunkt om, at der skulle være menneskeliv i fare, men vi undersøger sagen,« siger Michael Hamann, der er vagtchef ved politikredsen.

De to lokale brandstationer kæmper lige nu for at slukke branden på øen. Men det har været nødvendigt at tilkalde forstærkninger fra fastlandet. Østjyllands Brandvæsen sendte for en time siden brandbiler med færgen for at nå frem til Samsø.

»Udover det ekstra brandvæsen, så har vi sendt lima (indsatsleder, red.) med helikopter til Samsø. Landbetjenten er allerede på stedet,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at branden startede i en af tre bygninger på stedet.

»Den har bredt sig til den anden bygning, og der er mulighed for spredning til den tredje bygning på stedet,« lyder det.

Tidligere fortalte Østjyllands Brandvæsen til TV 2 Østjylland, at alle de frivillige på øen også er aktiveret.

På grund af den stille vind skulle, der stå en røgsøjle lige op i luften – man skulle kunne se den fra lang afstand.

»Folk må gerne gå inden døre og lukke vinduerne. Hvis man får det dårligt, skal man kontakte vagtlægen,« siger Michael Hamann.

Opdateres …