Holger Runes mor, Aneke Rune, har de seneste år både fungeret som mor, heppekor og pressechef for den danske tenniskomet.

Men den sidstnævnte rolle giver hun nu videre til det IMG, der er et verdensførende management-bureau, som repræsenterer alt fra atleter til modeller.

»Det er ingen hemmelighed, at der kommer mere og mere opmærksomhed på Holger, og det elsker vi. Men jeg har så mange andre ting, jeg skal tage mig af, og jeg har også mange projekter, der kræver mit fokus, og derfor er det bedst at uddelegere informationsstrømmen, så I ikke føler jer overset,« skriver Aneke Rune i en mail til danske tennisjournalister.

»Folk har ofte dårlige ting at sige om journalister, men for at være ærlig føler jeg, at vi har har et super forhold. Og jeg synes, at I har stor respekt for Holgers arbejde. Jeg har nydt vores snakke og tekstbeskeder - og at levere svar videre fra Holger til jer. Samt at møde jer ved turneringer. Og jeg er sikker på, at vi ses i fremtiden.«

»Jeg føler mig tryg ved at overlade informationsstrømmen til IMG, som nu vil sikre, at I får den info, I skal bruge fremover. Og så får jeg lidt mere tid til alle de andre sager, jeg roder med.«

Aneke Rune nævner desuden, at hun pt. arbejder på to bogudgivelser.

Holger Rune skiftede for nyligt også ud i sit trænerteam. Her blev den nyansatte schweizer Severin Lüthi udskiftet med danske Kenneth Carlsen.