Det er »bullshit«, når Enhedslisten siger, at danske skattekroner brugt på udviklingsarbejde på Palæstinas Vestbred ikke er gået til at støtte en væbnet fraktion.

»Du finansierer en organisation, der igennem hele sin levetid har været forbundet til døde civile og militante aktiviteter. Det er moralsk forkasteligt.«

Så kontant er meldingen fra Magnus Ranstorp, der er forskningsleder hos Försvarshögskolan – det svenske forsvarsakademi. Han har forsket i terror, radikalisering og mellemøstlige terrorgrupper i mere end 30 år.

Danske skattekroner er gået til et udviklingssamarbejde med en palæstinensisk organisation, DFLP, der igennem mere end 30 år har stået bag drab på civile, og som senest deltog i terrorangrebet på Israel 7. oktober.

Enhedslisten søgte om støtte til et samarbejde, der varede fra 2012-2021 med DFLP i projekter, der blandt andet skulle undervise unge i ligestilling og engagement i politik – i en periode, hvor DFLP var involveret i flere angreb på civile.

B.T. har kunnet dokumentere, hvordan medlemmer af gruppens væbnede fløj skød og dræbte en civil mand fra Tanzania under angrebet 7. oktober.

I den forbindelse udtalte Enhedslistens Trine Mach, at de danske skattekroner ikke gik til den væbnede fløj, da man samarbejdede om projekterne fra 2012-2021.

»Det var et samarbejdsprojekt med tre palæstinensiske organisationer, og bistandskronerne er gået til aktiviteter såsom workshops om ligestilling og unges engagement i demokratiet. Så der er ikke gået danske bistandskroner til den væbnede fraktion i Gaza,« sagde hun.

Se dokumentationen: DFLP stod bag drab på 21-årig praktikant

Men ifølge Magnus Ranstorp er det ikke en opdeling, der giver mening.

»Du finansierer aktiviteter i en organisation, hvis historik er tilsmudset af drab på civile og militære aktiviteter. Det er en stor tilsnigelse at sige, at det er at fremme demokrati. Selv hvis en del af organisationen arbejder med fremmelse af demokrati, er der stadig tale om en organisation, der dræber civile.«

Både Enhedslisten og organisationen Dansk Institut for Partier og Demokrati, som står for at udmønte bistandskronerne, har tidligere udtalt, at man ikke har været med til at finansiere den voldelige gren af organisationen. Faktisk var man ikke bekendt med, at organisationerne udførte angreb på civile i Israel.

Men det holder ikke, siger Magnus Ranstorp.

»Det er samme argument, der bruges om Hamas – at der er den demokratiske side, som er partiet, og så den militære side. Det holder ikke. Det er én organisation. Hvis jeg skal sige det meget stærkt, er det bullshit,« siger han og fortsætter:

»DFLP styres af én ledelse, og der er ikke en adskillelse af den såkaldte politiske fløj og de andre fløje. De har én ledelse. Man kan ikke bruge det argument,« lyder det fra terrorforskeren.

B.T. har fremlagt Magnus Ranstorps udtalelser for Enhedslistens Trine Mach. Hun udtaler, at der må være tale om en misforståelse:

»Det må være en misforståelse, hvis nogen tror, at jeg eller vi i Enhedslisten på nogen måde vil forsvare DFLP og deres afskyelige handlinger. Vi anede ikke, at DFLP havde en militant fraktion, eller at de kunne finde på at være involveret i det bestialske terrorangreb 7. oktober,« skriver hun og fortsætter:

»Havde vi på nogen måde vidst det, så havde vi selvfølgelig aldrig haft et samarbejdsprojekt med dem. Det siger sig selv.«

Direktør i Dansk Institut for Partier og Demokrati Mathias Parsbæk Skibdal er kommet med følgende skriftlige svar til Magnus Ranstorps udtalelser:

»Jeg forholder mig til den konkrete sag – ikke hvad en terrorforsker generelt mener om støtte til organisationer med væbnede fløje. I denne sag har DIPD beviseligt ikke været vidende om, at DFLP skulle have en aktiv væbnet fløj, mens partnerskabet er pågået, og derfor har jeg ingen yderligere kommentarer til sagen.«