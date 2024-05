Efter lidt mere end en times spil, troede de fleste seere, at Jakob Kehlet ville pege på pletten og give Nordsjælland et straffespark.

Men sådan gik det ikke, da Lucas Hey, som blev væltet i feltet af Charles, faldt, før bolden var sat i gang Nordsjællands hjørnespark.

»Jeg prøver at komme fri, og så har han (Charles, red.) fat i trøjen. Jeg kan også tydeligt se, at han har fat, men der er så ikke straffe, fordi spillet åbenbart ikke er sat i gang. Så det kan jeg jo kun takke mig selv for. Jeg måtte have ventet et sekund med at løbe, så havde jeg fået straffe,« siger Lucas Hey til den fremmødte presse efter 3-3-kampen.

Kort efter situationen opsøger Hey dommeren, som giver ham årsagen til, at han ikke tildelte hjemmeholdet et straffespark. Det gør han i øvrigt også i videoen øverst i artiklen.

»Jeg får ikke nogen direkte forklaring efter, men på et efterfølgende hjørnespark spørger jeg ham (Kehlet, red.), om det var, fordi bolden ikke var sat i gang, og så sagde han, at han højst sandsynlig havde dømt den, hvis bolden var blevet sat i gang.«

Dermed var det altså blot sekunder, der gjorde, at Nordsjælland ikke fik et livsvigtigt straffespark i den hæsblæsende kamp.

Og derfor er hovedpersonen da også træt af, at han ikke ventede et øjeblik med at løbe.

»Han har fat i trøjen, men igen, jeg skulle have ventet et sekund med at løbe, og så tror jeg, at den var klokkeklar,« siger han og fortsætter:

»Jeg starter jo løbet for tidligt, så på en eller anden mærkelig måde er det jo min egen skyld.«

Nordsjælland kom foran med 3-0 allerede efter 36 minutters spil, men et vanvittigt Midtjylland-comeback betød, at begge hold kunne tage fra Farum med et enkelt point. Du kan læse B.T.s dom over kampen HER.