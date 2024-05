Donald Trump er bestemt ikke tilfreds. Langtfra.

Og selvom den måske kommende amerikanske præsident har nok af retssager at holde styr på i øjeblikket, er han klar på endnu én af slagsen.

Rettet mod den dansk-iranske filminstruktør Ali Abbasis nyeste film på grund af nogle særdeles opsigtsvækkende scener. Det skriver Deadline.

»Vi lægger sag an for at imødegå de åbenlyst falske påstande fra disse såkaldte filmskabere,« siger Steven Cheung fra Trump-lejren til mediet.

Ali Abbasi (i midten) med skuespillerne Sebastian Stan og Maria Bakalova, der spiller Donald Trump og Ivana Trump. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

Årsagen er filmen 'The Apprentice', der mandag havde verdenspremiere ved filmfestivalen i Cannes, hvor det efterfølgende blev til et stående bifald på hele 11 minutter fra salen.

Filmen skildrer Donald Trumps unge dage i New York i 1980erne og hans vej til magten.

Og den indeholder blandt andet en scene, hvor man ser ham voldtage sin daværende hustru, Ivana Trump.

Hun har selv fortalt om overgrebet efter parrets skilsmisse – men trak senere påstanden tilbage igen. Med i filmen er det altså.

Virkelighedens Ivana Trump døde i 2022. Foto: Dennis Van Tine/AP/Ritzau Scanpix

Derudover byder 'The Apprentice' også på scener, hvor man ser Donald Trump (spillet af Sebastian Stan) få behandling mod skaldethed og få fedtsugninger. Og man ser ham have et amfetaminmisbrug.

»Dette stykke affald er det rene fiktion, som gør sensationer ud af løgne, der for længst er blevet afkræftet,« siger Steven Cheung fra Trump-lejren.

Filmen fik som nævnt en bragende modtagelse i Cannes, og også de danske anmeldere havde roser. Her kan du læse, hvad de mener om 'The Apprentice'.

Fra Trump-lejren er kritikken dog nådesløs. Og en kende opfindsom.

»Filmen er ondsindet bagvaskelse og burde ikke se dagens lys, og den fortjener ikke engang at ligge i 'direkte til dvd'-sektionen i en tilbudsspand i en discountfilmbutik, der er tæt på at lukke,« siger Steven Cheung.

Ali Abbasi har endnu ikke reageret på kritikken.