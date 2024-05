Først og fremmest vil Jino Victoria Doabi gerne ønskes tillykke.

Hun flygtede med sin familie fra Iran til Tyrkiet, da hun var fem år gammel, hvor hun senere kom til Danmark som kvoteflygtning, men hun holder fortsat et vågent øje på, hvad der sker i hjemlandet.

Og derfor er mandag den 20. maj en festdag for hende – og iranske kvinder, fortæller hun til B.T.

Den iranske præsident Ebrahim Raisi var søndag aften involveret i et helikopteruheld, der endte med at koste ham livet.

Jino Victoria Doabi er »rigtig glad i dag.« Foto: Privatfoto Vis mere Jino Victoria Doabi er »rigtig glad i dag.« Foto: Privatfoto

Han har fået øgenavnet 'slagteren fra Teheran', og også derfor skammer Jino Victoria Doabi sig ikke over at fejre hans død.

»Det iranske folk fortjener det her. Han er en morder, der har ansvaret for tusindvis af menneskers død,« siger hun og fortsætter:

»Ebrahim Raisi er iranernes ISIS, iranernes Hitler, iranernes Saddam Hussein.«

I 1988 havde en ung Ebrahim Raisi en central rolle i det system, der stod for drab på massevis af politiske fanger.

Hvor mange der blev dræbt, er aldrig blevet officielt bekræftet, men ifølge Amnesty døde minimum 5000 mennesker.

Det var også under Ebrahim Raisis tid som præsident, at demonstranter gik på gaden i Iran – og store dele af verden – for kvinders rettigheder i landet.

Demonstrationerne kom på baggrund af en 22-årig kurdisk kvindes død.

Mahsa Amini hed hun, og hun blev anholdt for ikke at have tildækket sit hår tilstrækkeligt, hun lå i koma i tre dage og døde i politiet varetægt.

Så da nyheden kom ud om uheldet, tænkte Jino Victoria Doabi først, at det nok ikke var Ebrahim Raisis helikopter, der var styrtet ned.

»Vi er så uheldige os iranere, så man turde ikke håbe på det. Vi har ikke grint oprigtigt eller været lykkelige i to år. Det har vi virkelig ikke,« siger hun.

Hun holdt sig vågen hele natten til mandag, og kunne først lægge sig til at sove klokken syv mandag morgen, da Ebrahim Raisis død var endeligt bekræftet.

»Der sov jeg så også rigtig godt,« fortæller Jino Victoria Doabi.

Foruden søvn har mandagen stået på dansen, jublen og champagne. Og så har hun været i dialog med sine kontakter i Iran for at høre, hvordan de har taget i mod nyheden.

»De fortæller, at folk på gaden deler småkager ud til tilfældige mennesker. De siger selvfølgelig ikke 'tillykke med hans død', de nøjes med at sige 'i dagens anledning',« fortæller hun.

Et par af hendes kvindelige kontakter i hjemlandet har også taget strålende farverigt tøj på på arbejde mandag morgen.

»Det er jo sindssygt farligt at gøre det her i et land som Iran, men de kan ikke lade være,« siger Jino Victoria Doabi.

I det der ikke kommer et regimeskifte om 50 dage,så bliver magten hos den fløj som Ebrahim Raisi tilhørte.

Der skal holdes valg i Iran om 50 dagen, men det betyder altså ikke, at et regimeskifte er på vej i Iran, vurderer Jino Victoria Doabi.

Men på trods af glæden hos hende og i hendes iranske netværk, håber hun på, at magten vil blive ved den fløj af det iranske styre, om Ebrahim Raisi tilhørte.

»Det kan måske lyde underligt. Men tryk avler modtryg. Iran har brug for vreden, og jeg kan være bekymret for, at hvis styret slipper grebet, vil vreden dø ud. Iran har ikke brug for reformer, Iran har brug for en folkerevolution – et regimeskifte,« siger hun.

Til gengæld håber hun på, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil holde sig langt væk fra officielle kondolencer til den nu afdøde præsident.

Til TV 2 har Lars Løkke Rasmussen tidligere mandag sagt, at han »er berørt på et menneskeligt plan«, men derudover ikke har ret meget godt at sige om Iran.

»Det vil sende et forkert signal til det iranske folk, hvis man fra Udenrigsministeriets side udsender en officiel kondolence, fordi Ebrahim Raisi og regimet har behandlet det iranske folk på brutal vis i 45 år,« siger hun.