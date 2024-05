Tomme øldåser. Plastikposer. Emballage. Indkøbskurve. Efterladte krus.

Det var synet, som borgere i Helsingør mandag morgen kunne stå op til, efter tusindvis af unge dagen forinden havde deltaget i det årlige 'Øl-løb' i området.

For i kølvandet på den festlige begivenhed ligger nu bunkevis af efterladt skrald og affald i det grønne område mellem Værftets Madmarked og Kronborg i Helsingør.

I en skriftlig kommentar forklarer kommunikationschefen i Helsingør Kommune, Martin Deichmann, at det dermed står klart, at der er »plads til forbedring«:

»For langt de fleste deltagere har det sikkert været en fantastisk dag med høj sol og masser af fest og farver. Og var det bare blevet ved det,« lyder det:

»Problemet blev tilsyneladende et kæmpe pres på ambulancer og politi og flere eksempler på voldelige overfald på folk, der blot passede sit arbejde. Dertil kommer selvfølgelig skrald, indkøbsvogne og så videre, som deltagerne dagen derpå ikke viser samme engagement som i festen i går. Der er klart plads til forbedring,« forklarer Martin Deichmann.

Helsingør Dagbladet skriver, at flere frivillige er mødt op for at rydde op på festpladsen efter 'Øl-løbet', som ikke har en officiel arrangør.

En af de frivillige er Mette Strube, som forklarer, at hun hjælper til med oprydningen for at give lidt tilbage til lokalsamfundet.

Til lokalmediet beskriver hun også lidt af det, som hun indtil videre har indsamlet:

»Der ligger Calvin Klein-boksershorts, en cowboyvest, plastikemballage fra øllene, kondompakker og mayonnaisepakker i et væld,« siger Mette Strube.

Til B.T. forklarede vagtchef hos Nordsjællands Politi Sebastian Føns tidligere mandag, at man vurderer, at der var omkring 10.000 deltagere, da der var flest under 'Øl-løbet', hvor især unge bevægede sig fra Snekkersten til Helsingør.

»Når man har 10.000 unge mennesker samlet, og det har været høj sol, og man har drukket nogle øl med mere, så vil der også ske noget, der gør, at politiet har travlt – og det havde vi også,« lød det fra Sebastian Føns.

Her dagen derpå er status derfor, at Nordsjællands Politi har oprettet seks sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fire voldssager og to af det, som politiet kalder '119-sager', som er vold mod tjenestemand.

Derudover har politiet oprettet ni sager om euforiserende stoffer.

»Vi har haft otte anholdte/frihedsberøvede i forbindelse med arrangementet. Det har været for vold og for uroskabende adfærd, hvor man ikke har kunnet tage vare på sig selv,« forklarede Sebastian Føns tidligere mandag.

De er alle løsladt igen, og ingen forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør.

Søndag eftermiddag lød det på et tidspunkt også, at ambulancerne var presset grundet alkoholforgiftninger:

»Vi ser en del alkoholforgiftninger og regionens ambulancer er under pres. Vi opfordrer forældrene til at tage en status på deres børn/unge,« lød det fra Nordsjællands Politi i et opslag på X.

Til TV 2 Kosmopol oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab mandag, at man i alt modtog 20 opkald på 1-1-2.