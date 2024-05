Tirsdag morgen har den norske håndboldstjerne Frank Løke bekræftet, at han nåede toppen af verdens højeste bjerg, lyder det fra NRK.

Mandag aften kl. 22 dansk tid lykkedes det at gennemføre Mount Everest-missionen.

»Han er på vej ned ad bjerget,« skriver hans manager Torkjel Haabeth til NRK tirsdag morgen.

Det norske drama tog ellers en drejning mandag.

Den tidligere norske håndboldstjerne havde sat sig for at gøre det uden brug af ekstra ilt, men han måtte opgive. Det skriver norske Dagbladet.

»Efter at være blevet rådgivet af sine sherpaer til at gøre brug af ilt, tog Frank i går aftes en svær beslutning,« indledte Løkes pressekontakt, Torkjel Haabeth til mediet.

»Fordi han har været udmattet og usikker på om det var muligt at gøre det uden ilt de seneste dage, ville han også vende det med sin familie.«

Og det viste sig at være det, der gjorde udslaget for ham. Hans datter, Ada, havde nemlig ét ønske, som han var nødt til at sikre sig, hun kunne få opfyldt.

»Hey, jeg vil have dig hjem i god behold, så hvis Tsering og Tashi (Lækes sherpaer, red.) siger, at du skal bruge ilt, så skal du gøre det. Edel og jeg (Løkes anden datter, red.) er glade og stolte af dig og det, du har opnået, ligegyldigt hvad,« skrev Ada til sin far søndag aften.

Beskeden gjorde ifølge Løkes presseansvarlige, at han lagde sine personlige mål på hylden og fokuserede på at komme ned fra verdens højeste bjerg i live og har altså derfor taget iltmaske i brug for at nå toppen.

Løke skulle efter planen have nået toppen af Mount Everest allerede 17. maj, men på grund af flere problemer undervejs skete det først senere.