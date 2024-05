»Det bliver en våd omgang.«

Så kort beskriver den vagthavende meteorolog hos DMI tirsdagens vejr.

Og ser vi nærmere på vejrkortene fra den nationale vejrtjeneste, fremgår det da også med al ønskelig tydelighed, at der er noget om snakken.

DMI varsler nemlig kraftig regn eller skybrud for store dele af landet.

»Der er et område med et lavtryk på vej op over Danmark, som vil ramme især den centrale del af landet i løbet af dagen,« siger meteorolog Anja Bodholdt.

»Lavtrykket indeholder en del nedbør i form af regn og byger,« tilføjer hun og forklarer, at varslet gælder den østlige halvdel af Jylland, Fyn, Vestsjælland og Lolland Falster.

For resten af landet, undtagen Bornholm, er der såkaldt 'DMI risiko' – eller risikovarsel – for kraftig regn og skybrud.

Det betyder med andre ord, at der er vand nok til alle denne tirsdag.

DMI varsel om kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/KPiTrCjqu6 — DMI (@dmidk) May 27, 2024

»Det bliver en våd dag igen med rig mulighed for at få luftet paraplyen,« som Anja Bodholdt udtrykker det.

Hun forklarer, at der er »ret store chancer for,« at kriteriet for kraftig regn vil blive nået. Det vil sige 24 millimeters nedbør i løbet af seks timer.

»Og vi kan bestemt heller ikke udelukke, at intensiteten bliver af en sådan art, at det får karakter af skybrud,« understreger hun.

Så selvom du måske er stået op til tørvejr og solskin, så er det altså en stakket frist.

Den gode nyhed er, at det ikke varer hele dagen.

»I eftermiddag klarer det op sydfra, og på undersiden af lavtrykket er der tørvejr, og så vil solen begynde at kigge frem sydfra.«

»Så det vil ende med, at langt de fleste af os får en pæn aften,« slutter Anja Bodholdt.