Var Superliga-afslutningen også et farvel til cheftræneren?

FC Nordsjællands unge træner, Johannes Hoff Thorup, ligger – ifølge flere engelske medier – i forhandlinger med den engelske Championship-klubben Norwich.

Det blev han efter søndagens Superliga-afslutning – der for FCN's vedkommende endte med en 1-1'er i Parken mod FCK – bedt om at kommentere på.

Det havde han dog ikke den store lyst til.

»Nej, helst ikke. Som jeg har sagt tidligere – det er sådan lidt respektløst over for ens arbejdsgiver at tale om alle mulige andre klubber. Så det kommer jeg egentlig ikke til.«

»Om der så er noget om det eller ikke er noget om det, så vil jeg ikke gå ind i det.«

Den 35-årige cheftræner ville dog ikke garantere, at han fortsat er i FC Nordsjælland, når sæsonen starter op efter sommerferien.

»Nej. Det kan man jo aldrig vide noget om i den her branche.«

Efter interviewet blev foretaget skrev Tipsbladet, at Norwich og FC Nordsjælland er nået til enighed om et salg af Johannes Hoff Thorup.

Handlen er dog fortsat ikke officiel.