Kong Frederik har mandag aften holdt tale under gallamiddagen ved sit første statsbesøg.

Og her var der særligt to ting, som kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen bed mærke i ved den nyslåede danske konges tale.

Nærmere bestemt to utraditionelle greb, som kong Frederik lykkedes med at tage i brug.

»Det, der er det mest bemærkelsesværdige, er, at han taler så meget om forsvarspolitik og NATO,« fortæller kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Kong Frederik ankom først af de kongelige til statsmiddagen, hvor han holdt en udsædvanlig, men vellykket tale.

For kong Frederik nævnte både den historiske ufred mellem Danmark og Sverige, ligesom han lovpriste det stærkere Norden med ikke mindst Sveriges indtræden i NATO, forud for det, han beskrev som en nødvendig oprustning som følge af krigen i Ukraine.

Så selvom det ifølge kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er traditionelt og efter bogen at nævne de nye, markante begivenheder ude i verden i statsmiddagstaler, så ses det sjældent i kong Frederiks skala.

Men når de politiske aspekter i talen er usædvanlige, så skyldes det, at det er den politiske situation også.

»Normalt holder de kongelige sig meget fra at være politiske, men her gør de altså en undtagelse og træder i karakter,« forklarer kongehuseksperten.

Kong Frederik og dronning Mary sad overfor hinanden til statsmiddagen, hvor de havde henholdsvis kronprinsesse Victoria og dronning Silvia som borddamer, samt kong Carl Gustaf og prins Daniel som bordherrer.

Endnu et greb: Humoristiske kong Frederik

Kong Frederik snakkede ikke kun storpolitik i sin tale til gallamiddagen.

Han blandede også både personlige og humoristiske betragtninger med ind i talen, som når han kærligt nævnte sin svenske mormor eller jokede med den sportslige rivalisering mellem Danmark og Sverige.

Og både humor og personlighed lykkedes den nyslåede danske konge altså med at fremvise under sit første statsbesøg, mener Lars Hovbakke Sørensen.

»Humor passer meget godt ind, især når det er imellem de nordiske lande. Der er der også en særlig tradition for, at man godt kan tillade sig at drille hinanden lidt på godt og ondt, netop fordi vi har så godt et forhold til hinanden,« forklarer kongehuseksperten til slut.



