Det er ikke sket i 221 år. Og det kan ikke bare tydeligt høres – det vil give store efterdønninger for mange andre arter af insekter og dyr. Og selv naturen.

»Det er en ret betydelig forstyrrelse på tværs af hele landskaber,« siger biologen John Lill fra George Washington University.

For ifølge BBC er billioner af cikader i færd med at dukke op i USA i det, der kaldes en sjælden 'dobbelthændelse'. Det er sket i Midtvesten og i den sydvestlige del af landet.

Arterne Brood XIII og Brood XIX er på samme tid i den seneste begyndte at kravlet op fra deres årtier lange skjul langt under jorden, hvor de har været i dvale.

Der er allerede mange cikader. Foto: Sean Rayford/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der er allerede mange cikader. Foto: Sean Rayford/AFP/Ritzau Scanpix

Det er ikke sket siden 1803.

Og det vil altså få stor betydning for fødekæderne i naturen.

Ikke mindst vil forskellige fuglearter nu kaste sig over den buffet af cikader, der nemt kan sprede sig over hundredtusindvis af kvadratkilometer.

Som førnævnte John Lill udtrykker det:

Cikaderne kan ikke mindst høres. Foto: Sean Rayford/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Cikaderne kan ikke mindst høres. Foto: Sean Rayford/AFP/Ritzau Scanpix

»Det får konsekvenser for fødekæderne på grund af de ting, der nu ikke bliver spist,« påpeger han.

For når de mange fuglearter nu storspiser af de lettilgængelige cikader, vil de ikke spise eksempelvis udvalgte larvearter – der derfor øges markant i antal til stor skade for især træbestanden.

Det vil ikke umiddelbart påvirke menneskers fødevarer, men lokale amerikanere har bemærket det på anden vis.

BBC skriver, at larmen fra de mange cikader har været så voldsomt, at folk flere steder har kontakt politiet for at klage.