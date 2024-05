Formand for bestyrelsen i JP/Politikens Hus, Lars Munch, går nu mere eller mindre frivilligt ned i løn.

Det skriver Politiken.

»Jeg har arbejdet 25 år i JP/Politikens Hus A/S. Det sidste jeg ønsker, er at skade Husets omdømme på grund af mit honorar. Derfor har jeg meddelt de to ejerfonde, Politiken-Fonden og Jyllands-Postens Fond, at jeg beder om samme formandshonorar, som min forgænger modtog,« siger han i en meddelelse til mediet.

Lars Munch får et formandshonorar på 2,5 millioner kroner om året. Hans forgænger fik 950.000 kroner om året.

Fremover vil Lars Munch også blive belønnet med 950.000 kroner om året.

Med det tidligere honorar på 2,5 millioner om året var det, ifølge en opgørelse fra Finans, kun bestyrelsesformændene i henholdsvis Novo Nordisk, A.P. Møller Mærsk, Nordea og Danske Bank, der får mere for deres tjeneste end Munch.

Den frivillige lønnedgang kommer samme dag, som Erhvervsstyrelsen har bedt bestyrelsen i JP/Politikens Hus om at indsende oplysninger fra de møder, hvor honoraret er blevet behandlet.

I sidste uge betalte bestyrelsesformand for Jyllands-Postens Fond og Jyllands-Posten Holding A/S, Jørgen Ejbøl, sit vederlag på 2,1 millioner kroner tilbage efter hård kritik.

Ejbøl fik vederlaget i forbindelse med sin 75-års fødselsdag i februar.

Det skete i kølvandet på massive besparelser og en fyringsrunde på Jyllands-Posten.