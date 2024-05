Det startede med et tweet i slutningen af 2021.

»Jeg tænkte, 'det er de sociale medier, nogen må overdrive'. Så jeg tænkte, at jeg måtte undersøge det, for hvis det var rigtigt, ville det være en skandale,« siger James Richardson.

Af tweetet fremgik det, at enorme mængder afføring fra de britiske kloaker føres direkte ud i landets floder og havet uden at blive renset først. Det skriver CNN.

Som sagt gav softwareudvikleren James Richardson sig til at undersøge sagen nærmere – og til sin store forundring fandt han ud af, at omfanget af problemet ganske rigtigt var enormt.

Siden har han kastet sig ind i kampen for at gør noget ved 'bæproblemet', som det både ulækre, uhygiejniske og sundhedsskadelige fænomen nu kaldes i Storbritannien.

Og nu har han fået sige et nyt chok.

James Richardson oprettede i 2021 et website, hvor briterne kan følge med i, hvor store mængder spildevand, der ufiltreret ledes ud i deres lokalområde, og var medvirkende til at skabe opmærksomhed omkring 'bæproblemet'.

Ikke desto mindre er det ikke blevet bedre siden da.

Det er blevet værre.

Under en demonstration i maj 2023 holder en deltager et skilt med teksten 'Fisk, ikke afføring'. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Under en demonstration i maj 2023 holder en deltager et skilt med teksten 'Fisk, ikke afføring'. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Markant værre, endda.

Sidste år steg omfanget af ufiltreret afføring fra de britiske kloaker, som ender i floder og havet, med hele 54 procent.

Med store konsekvenser til følge.

Flere populære strande har i perioder måttet lukkes for badning på grund af sundhedsfare, og ifølge interesseorganisationen 'Surfers Against Sewage' (på dansk: Surfere mod spildevand) blev næsten 2.000 briter blev syge efter en badetur i perioden oktober 2022 til september 2023.

Det er tre gange så mange som i samme periode et år forinden.

Der er flere årsager til, at enorme mængder spildevand ender i de britiske floder og have.

Blandt andet skyldes det, at kloaksystemet er utidssvarende, at spildevand og regnvand ender i samme afløb – hvilket øger presset massivt i takt med, at der er kommet flere voldsomme regnskyl de senere år – og endelig anklages de privatiserede britiske vandværker for at være medskyldige i 'bæproblemet'.

I situationer, hvor der er ekstremt pres på kloaksystemet, er det tilladt midlertidigt at udlede ufiltreret spildevand, men vandværkerne kritiseres for at misbruge ordningen og gøre det også, når der på ingen måde er tale om ekstraordinære situationer.