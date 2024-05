Jonas Vingegaard er – endelig – tilbage på cyklen.

Med gule rapsmarker som baggrund fortæller Tour de France-vinderen i en ny video fra Team Visma-Lease a Bike, at han endelig kan træne på landevejen igen.

»Det her er første gang tilbage på cyklen – udendørs. Det er dejligt at kunne køre normalt igen – og at være i stand til at gøre det landevejen. Det er fantastisk.«

Videoen er optaget i Danmark, hvor Jonas Vingegaard vil påbegynde sin forberedelse mod Tour de France.

»Jeg ser frem til at tage de næste skridt. Jeg har det godt. Jeg får det bedre dag for dag. Jeg har stadig nogle ting, jeg skal komme mig over, men det går bedre dag for dag.«

»Jeg håber at stille til starten i Tour de France. Vi ved ikke, hvor min form er, og hvor meget genoptræning, jeg har tilbage, men jeg vil gøre alt for at være der i topform.«

Jonas Vingegaard er tilbage på cyklen. Foto: Foto: Visma - Lease a Bike Vis mere Jonas Vingegaard er tilbage på cyklen. Foto: Foto: Visma - Lease a Bike

Der har været stor tvivl om Jonas Vingegaards tilstand, efter hans meget voldsomme styrt i Baskerlandet Rundt den 4 april.

Efter udskrivelsen fra hospitalet i den baskiske by Vitoria-Gasteiz – hvor Tour-vinderen var indlagt i 12 dage – har der været stille fra både ham og holdet.

Lige indtil i fredags, hvor sportsdirektør Merijn Zeeman til Wielerflits brød stilheden:

»Vi holder absolut muligheden åben for, at han kommer til Tour de France. Jonas er ekstremt talentfuld, og vi ved, at han restituerer ekstremt hurtigt.«

Visma-Lease a Bike oplyste torsdag til B.T., at beslutningen om Jonas Vingegaards Tour-deltagelse 'vil blive truffet i løbet af to uger.'

Det er allerede besluttet, at Jonas Vingegaard ikke deltager i Critérium du Dauphiné, der normalt fungerer som danskerens forberedelsesløb inden Tour de France.

Ved ulykken i Baskerlandet rundt brækkede Jonas Vingegaard flere ribben, det ene kraveben og punkterede en lunge.