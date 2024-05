Det er en liste, ingen dansk virksomhed har lyst til at havne på.

Ikke desto mindre er det nu sket for 117 af slagsen.

Listen omfatter de virksomheder, der er i farezonen for at blive koblet af gasnettet i en krisesituation.

Det skriver Energinet.

Listen tæller de største gasforbrugende virksomheder herhjemme og er udarbejdet af Energinet på baggrund af regler fastsat af Energistyrelsen og fælleseuropæiske regler, der skal beskytte de mest sårbare gasforbrugere i Europa, for eksempel husstande og varmeværker, i tilfælde af en alvorlig forsyningskrise.

Den nye liste træder i kraft den 1. oktober.

På den nuværende liste er der 60 virksomheder, der ikke er beskyttet.

Til Finans siger Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi:

»For de ubeskyttede virksomheder betyder det en kæmpe usikkerhed. Samtidig betyder det, at virksomhederne bliver nødt til at overveje deres forsyningssikkerhed i tilfælde af, at energikrisen eskalerer på ny.«

Da Rusland gik ind i Ukraine steg gaspriserne eksplosivt.

Det fik blandt andet Arla, Novo Nordisk og Danish Crown til at ændre strategi, så de ville kunne fortsætte produktionen uden gasleverance.

Men nu er altså flere danske virksomheder end nogensinde i farezonen.