Indenfor viste de rige og berømte deres farvestrålede kjoler og jakkesæt frem i vanlig ro og orden.

Udenfor viste de hundredvis af maskerede demonstranter deres utilfreds med Israel i et tiltagende kaos.

Kontrasten var stor i New York mandag aften, da den årlige og glamourøse Met Gala fandt sted på Metropolitan Museum of Art. Det skriver flere medier som Time og New York Post.

For kun et par kilometer borte havde hundredvis af demonstranter samlet sig ved Hunter College, og protesterne mod i Gaza eskalerede jo nærmere de kom på det berømte museum.

En stålhegn sparkes ned. Foto: Olga Federova/EPA/Ritzau Scanpix

Der er således meldinger om direkte sammenstød med politiet, mens også flere stålhegn blev vælter og forceret, da ordensmagten forsøgte at få dirigeret menneskemængden en anden vej.

Med et vist held.

For demonstranterne nåede aldrig helt frem til museet, men blev ledt ind i nærliggende Central Park.

»Vi vil ikke stoppe. Vi vil ikke hvile,« lød råbene imens i gaderne.

Der bliver skrevet 'Gaza' på et monument i New York. Foto: Alex Kent/AFP/Ritzau Scanpix

Der er også meldinger om brug af røgbomber og nødblus fra demonstranternes side.

I Central Park blev der sprayet graffiti på flere monumenter, blandt andet på mindesmærker for Første Verdenskrig og for Den Amerikanske Borgerkrig.

Her blev der blandt andet skrevet 'Gaza' – noget lignende skete i København søndag, da en propalæstinensiske demonstranter hældte maling på en mindesten.

Foran museet og i Central Park blev der også sat ild til amerikanske flag.

Skuespilleren Zendaya på vej op ad trappen til The Met. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

Imens væltede film- og musikstjerner op ad de berømte trapper på Metropolitan Museum of Art – The Met.

Her dukkede blandt andre Dojo Cat, Zendaya, Matt Damon, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez og Ariana Grande op i mere eller mindre outrerede outfit, som traditionen foreskriver til den årlige begivenhed.

Ifølge Time har politiet i New York bekræftet, at der har været flere arrestationer. Uden at komme med et nærmere antal. New York Post skriver, at »to dusin« blev arresteret.

Mandag var der også demonstrationer til fordel for Israel i New York.