Afslutningen på søndagens propalæstinensiske demonstration i København har fået flere helt op i det røde felt.

En mindesten ved Israels Plads, der mindes de danskere, som hjalp jøder under Anden Verdenskrig, er blevet overhældt med rød maling.

Det skriver TV 2.

Og det er langt fra faldet i god jord hos mange.

Respektløst, ubegavet og pinligt. pic.twitter.com/BakSKiz0tw — Jakob Engel-Schmidt (@engelschmidt) May 5, 2024

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) kalder det eksempelvis »respektløst, ubegavet og pinligt«.

Han bakkes op af kirkeminister Morten Dahlin (V):

»Hærværk på mindesmærket for jødernes redning er totalt historieløst. Der er åbenbart ingen nedre grænse for disse mennesker. Det er et maskefald af dimensioner. Håber politiet finder personerne bag,« skriver han på X.

Og kritikken bliver egentlig bare ved, hvis man tager et hurtigt kig på sociale medier.

Hændelsen bliver også kaldt »klamt« og »udansk«.

»Ønsk våbenhvile. Ønsk et frit Palæstina. Gå på gaden for fred. Kritiser den israelske regering og ønsk en ny. Men vi må simpelthen i fællesskab nægte, at hele verdens jøder skal tages til indtægt for Netanyahus rædselsfulde handlinger,« skriver X-brugeren Ida Ehrenreich også.

B.T. har talt med Københavns Politi om sagen.

Vagtchef Jonathan Wald kan oplyse, at man har modtaget en anmeldelse, og at sagen nu er under efterforskning.

»Vi har ingen anholdte eller sigtede,« tilføjer han.