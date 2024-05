Det er slut for det danske urfirma Nordgreen, der har haft 'Løvens Hule'-investoren Christian Arnstedt som storaktionær.

Nu er selskabet under konkursbehandling.

Det fremgår af et dekret hos Statstidende, der tirsdag er blevet kundgjort.

Nordgreen har ellers været betragtet som kronjuvelen i Christian Arnstedts iværksætterreservat Blazar Capital – det var første etablerede virksomhed og fik hurtigt en eksplosiv millionvækst efter begyndelsen i 2017.

Med fulgte salg af ure i mere end 100 lande.

Indtjeningen er dog ikke fulgt med, og Nordgreen har i alle år kæmpet med mere og mere røde tal.

Tidligt i april blev Nordgreen så sat under såkaldt rekonstruktion i et forsøg på at redde selskabet.

»Det er en virksomhed, der har brugt mange penge på markedsføring og på at skabe et brand, hvor omsætningen og indtjeningen ikke helt kunne følge med i forhold til investeringerne,« som kurator Nicolai Dyhr i den forbindelse sagde til Finans.dk.

Nu er det altså endt i konkurs for urfirmaet. Det er sket pr. 30. april.

KapitalWatch skriver dog, at brandet videreføres: »I praksis flyttes aktiviteterne over i et nyt selskab, mens det eksisterende lukker«, lyder det.

Samtlige arbejdspladser skulle også være blevet reddet.