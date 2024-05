Rusland er i fuld gang med at planlægge terroraktioner i Europa.

Sådan lyder advarslen nu fra flere europæiske efterretningstjenester.

Det skriver Financial Times.

Der kan være tale om decideret brug af bomber, men det kan også være ildspåsættelse og sabotage af infrastruktur.

Chefen for den tyske sikkerhedstjeneste, Thomas Haldenwang, siger:

»Vi vurderer, at risikoen for statslig kontrollerede sabotageaktioner nu ser ud til at være øget betydeligt.«

Han mener, at Rusland nu ser sig selv i stand til at udføre aktioner, der kan volde stor skade i Europa.

Den svenske efterretningstjeneste, Säpo, efterforsker flere togafsporinger på Malmbanan i den seneste tid, og de har en mistanke om, at det kan være sabotage støtte af Rusland.

Søndag aften bekræftede den svenske statsminister, Ulf Kristersson, at man ser »en forøget russisk ambition« om at udføre sabotage på europæisk jord.

Ifølge Financial Times kan en stor brand på en våbenfabrik i Berlin fredag, og et angreb på den estiske indenrigsministers bil i februar, have forbindelser til Rusland.