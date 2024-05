BYD kræver op imod tre gange så meget for deres elbiler i udlandet end hjemme i Kina, viser opgørelse.

Dansk ekspert forklarer her hvorfor. Og hvordan det overhovedet kan lade sig gøre.

En stor opgørelse foretaget af Reuters afslører, at prisen på BYD's elbiler hos udenlandske forhandlere kan ligge på det dobbelte og i visse tilfælde helt op imod det tredobbelte af, hvad man tager for næsten identiske produkter hjemme i Kina.

I undersøgelsen fremhæves BYD Atto 3, som i den midterste udstyrsvariant sælges i Kina for 19.283 dollar, hvilket svarer til cirka 133.500 danske kroner.

Den mest tilsvarende model koster hos en forhandler i Tyskland 42.789 dollar, altså cirka 296.000 kroner, ifølge undersøgelsen.

Et besøg på BYD's danske hjemmeside viser, at den billigste udgave af BYD Atto 3 koster 285.085 kroner.

Over for Reuters fortæller en ekspert fra markedsresarch-virksomheden AutoForecast, Sam Fiorani, at det ikke er unormalt, at prisen på hjemmemarkedet og på eksportmarkeder ikke er helt den samme.

Men forskellen i pris hos BYD i Kina og i andre lande er sjælden, vurderer han.

»Køretøjer på det globale marked bliver normalt prissat inden for en snæver margin,« siger Sam Fiorani således til Reuters.

Hos Danske Bank mener analytiker Rune Thyge Johansen, at der er to primære grunde til, at BYD kræver flere penge for deres elbiler i Europa end i Kina.

»De gør det, fordi de kan,« forklarer han og uddyber:

»Det er tydeligt, at de kan producere bilerne billigere, end hvad de europæiske bilproducenter kan, og dermed kan de få en højere samlet profitmargin,« siger Rune Thyge Johansen til B.T.

»Man kan så spørge, hvad er det, som gør, at mange kinesiske elbilproducenter har så lave produktionsomkostninger,« siger han og fortsætter med selv at svare:

»Det skyldes i høj grad, at Kina har haft fokus på at blive dominerende på elbiler i en længere periode,« siger Rune Thyge Johansen.

Allerede i 2001, forklarer han, introducerede man fra den kinesiske regeringsside elbilteknologien som en prioritet, og få år senere blev branchen udpeget som en af 10 industrier i en større 'Made in China 2025'-satsning.

Og siden da har man fra den kinesiske stats side understøttet investeringer i teknologien bag elbiler.

»Det har de gjort blandt andet ved at sørge for lavere finansieringsomkostninger, billigere energi og billigere husleje til fabrikkerne fra forskellige lokale regeringer i Kina,« forklarer Rune Thyge Johansen.

Men virksomheder som BYD har også været ekstremt dygtige til selv at skabe en god forretning, pointerer han.

»BYD har formået at få hele værdikæden under kontrol. Helt fra udvindelsen af råstoffer i en mine et sted til at bilen triller ud fra forhandleren,« siger Rune Thyge Johansen.

»De ejer det hele selv, og det gør produktionen billigere, at der ikke er andre med, som også skal tjene penge på vejen,« forklarer han.

Den anden primære grund til den massive prisforskel på BYD-elbiler, er næsten lige så simpel:

»I Europa er vi rigere og har en højere betalingsvillighed for bilerne,« siger Rune Thyge Johansen.

B.T. har tidligere beskrevet, at EU-kommissionen er på vej med en massiv forhøjelse af toldsatsen på elbiler importeret fra Kina.

I den forbindelse gav Rune Thyge Johansen sit bud på, hvad det kunne komme til at betyde for danske forbrugere. Ved den lejlighed vurderede han, at det kunne komme til at betyde, at en kinesiskproduceret elbil, der hidtil har kostet 250.000 kroner, ville kunne stige med mellem 10.000 og 30.000 kroner.

»Selv hvis EU-kommissionen forhøjer tolden – hvilket man i stigende grad forventer – og det dermed kommer til at koste eksempelvis 3.000 euro yderligere i toldafgift på en kinesisk elbil, så vil de stadig kunne være konkurrencedygtige,« siger Rune Thyge Johansen med afsæt i Reuters-undersøgelsen.

»Det er svært at sige præcist, hvor det ender, men eksempelvis BYD har en pæn profitmargin lige nu, så jeg tror, at vi formentlig vil se, at de også vil æde noget af den forhøjelse selv,« vurderer han.

I Danmark har BYD lige nu fire forskellige modeller på markedet. Den billigste, BYD Dolphin, starter i 234.995 kroner.

