En person er lørdag formiddag blevet kørt til behandling med ambulance efter at have været ude for en soloulykke på Slotsvej på Djursland.

Pågældende er ifølge TV 2 Østjylland kørt ind i et træ.

Lokalmediet har talt med operationschef Kent Winther fra Beredskab & Sikkerhed, hvis medarbejdere arbejder på stedet.

»Vedkommende var ude af bilen, da vi ankom, og er nu kørt væk i ambulance til kontrol. Politiet er stadig i gang derude, ligesom vi er i færd med at få fjernet bilen, der stadig holder op ad træet,« siger Kent Winther.

Hos Beredskabsinfo.dk, der overvåger den type alarmopkald, fremgår det, at anmeldelsen landede klokken 10.08.