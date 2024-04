Lige nu er omkring 200 amerikanske soldater i Roskilde som led i en stor NATO-øvelse.

Midt- og Vestsjællands Politi har i den forbindelse lavet en folder med titlen 'Welcome to Roskilde' til soldaterne med gode råd. Og et råd om sex vækker opsigt.

Sn.dk har taget et billede af teksten i folderen.

Oversat fra engelsk til dansk står der, at før seksuel interaktion, »skal du have verbalt samtykke fra den anden part. Ellers kan du blive anklaget for voldtægt.«

Ellers er der et afsnit, der hedder 'interaction with local population'.

Her står, at danskerne kan være meget direkte, og det kan amerikanere ved en fejl opfatte som »uhøfligt og offensivt«, og det kan føre til »konfrontationer, specielt hvis alkohol er involveret«.

Endelig bliver amerikanerne også gjort opmærksom på, at der er mange cykler i trafikken, og man skal som fodgænger være opmærksom på, at cyklisterne betragter cykelstierne som deres domæne.

»Det er ikke raketvidenskab. Vi har lavet sådan en folder en enkelt gang tidligere. Det er lidt information om det lokalområde, de er landet i og lidt om vores lovgivning, så de får et godt ophold her,« siger Thomas Kristensen, der er kommunikationschef i Midt- og Vestsjællands Politi, til sn.dk.

