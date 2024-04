Et usædvanligt fund er gjort på 250 meters dybde i Hamarøy i Norge.

En fryser er blevet observeret på stedet.

Det skriver NRK.

Fryseren blev opdaget forleden fra et undervandsfartøj, der var på opgave for firmaet Cermaq, som straks orienterede myndighederne om sine observation.

Optagelser fra dybet viser, at fryseren har været forsøgt forseglet.

Netop i dette område har en mand ved navn Stian Hole været forsvundet siden juni 2023.

Hans forsvinden er tidligere blevet efterforsket som mord, og flere har siddet varetægtsfængslet i sagen.

Torje Imøy er politiadvokat ved politiet i Nordland.

Til NRK siger han:

»Vi anser fundet for at være mistænkeligt, og vil nu arbejde på at få fryseren hævet. «

Han understreger dog, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, som kan forbinde fundet med den forsvundne Stian Hole.

Politiadvokaten fortæller, at man for nuværende ikke ved, om der ligger noget i fryseren.

Lige nu arbejdes der på logistikken for at få fryseren op til overfladen, så man kan blive klogere.