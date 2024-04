Han var kun få meter fra sit hjem, da han bemærkede den. En lille, sort bil, der stod tom midt i novembermørket.

Steven studsede.

Den holdt lige ved den hæk, der adskiller hans grund fra resten af den lettere øde omverden på vejen i Sorø, hvor der er mere end en spytklat mellem naboerne, der er omgivet af marker og træer. Et sted, hvor det oftest kun er folk med et ærinde, der kommer forbi.

Hvorfor holdt den der? Og hvor var dens ejer?

Steven indtager på et tidspunkt under retssagen vidneskranken i Retten i Næstved. Foto: Privat Vis mere Steven indtager på et tidspunkt under retssagen vidneskranken i Retten i Næstved. Foto: Privat

»Jeg har boet der siden årtusindskiftet. Der holder aldrig nogen dér, for vores indkørsel og gårdsplads er så stor, og det er det samme hos naboerne. Der er masser af plads at holde på for gæster og andre. De biler, der kommer kørende på vejen – langt de fleste tilhører folk, der bor på vejen, og som kommer til og fra deres huse.«

»Men af en eller anden årsag holder personen ved hækken. Det er mærkeligt, at man holder dér – helt op ad hækken, fordi vejen er så smal.«

Steven kørte langsomt forbi den. Han så, at der lå et hvidt kabel og en trøje på passagersædet. Han drejede ind på sin gårdsplads, parkerede og gik ind, hvor han delte sin undren med sin hustru, før de gik til middagsbordet.

Så bankede politiet på.

Det var denne bil, den i dag tiltalte mand ejede i perioden omkring sagen fra Kirkerup og overfaldet i Sorø. Da manden blev anholdt på sin adresse i april blev den beslaglagt. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Det var denne bil, den i dag tiltalte mand ejede i perioden omkring sagen fra Kirkerup og overfaldet i Sorø. Da manden blev anholdt på sin adresse i april blev den beslaglagt. Foto: Ida Marie Odgaard

»De spørger efter en mand med en jakke. Ham har vi ikke set, men jeg nævner, at jeg har set en bil ved hækken. I første omgang virker de lidt ligeglade, før de spørger mig, hvornår jeg er kommet hjem, og jeg kan fortælle, at det er klokken 18.15,« fortæller soraneren og fortsætter så:

»Så bliver de pludseligt meget interesserede.«

Hvad Steven ikke vidste på dette tidspunkt var, at politiet var blevet kaldt til området efter et overfald på en 15-årig elev på Sorø Gymnastikefterskole, der i fugleflugt ligger godt en halv kilometer fra hans adresse.

Trukket over mark

Pigen var omkring klokken 18.15 den aften i november kommet gående ad en sti ved efterskolen, da en gerningsmand havde overfaldet hende bagfra.

Med en kniv skal han have truet hende, mens han med knyttet hånd slog hende på kroppen flere gange, før han væltede hende omkuld og satte sig på hendes ryg.

Med strips bandt han hendes hænder sammen, hvorefter han holdt hende for munden og førte hende over en mark. Alt sammen for at tvinge pigen ind i sin bil, som den 33-årige ifølge anklageskriftet havde parkeret lidt væk.

Men pigen havde ifølge anklageskriftet råbt op. Til sidst måtte han give op. Bede hende tælle til 100, mens han selv forsvandt ud i mørket.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi står Korsørmanden bag overfaldet. Blandt andet er hans DNA med højeste grad af sandsynlighed fundet på pigens jakke, og hans telefon gik på gerningstidspunktet på master i området omkring gerningstidspunktet.

På kortet kan man se både Sorø Gymnastikefterskole, det sted, hvor den mystiske bil holdt parkeret, og stierne omkring efterskolen. Det var på stien mellem bilen og efterskolen, at pigen blev overfaldet. Foto: B.T. Vis mere På kortet kan man se både Sorø Gymnastikefterskole, det sted, hvor den mystiske bil holdt parkeret, og stierne omkring efterskolen. Det var på stien mellem bilen og efterskolen, at pigen blev overfaldet. Foto: B.T.

Selv nægter den 33-årige sig skyldig. Men da sagens retsmøder hidtil er foregået bag lukkede døre, er det uvist, om han erkender på et tidspunkt at have været i området.

Et område, hvor der ifølge Steven ellers ikke kommer mange forbi om aftenen.

»Der er ingen lamper derude, og der er ingenting derude.«

»Det er en grussti, der udelukkende bliver brugt af skolens elever og folk, der spiller disc golf. Stien bliver næsten udelukkende brugt, når det er lyst, og hovedsageligt om sommeren, så hvis man går derud en novemberaften …« beskriver Steven området.

Fanget på video

Politiet var hurtigt ankommet til gerningsstedet, og ifølge Steven havde hunde sniffet sig frem til hans bopæl, hvor sporet forsvandt.

Derfor bankede de på.

»Jeg går ned og viser dem, hvor bilen har holdt, og så fortæller de, at det lige præcis er det sted, deres hunde har snuset sig frem til.«

Snart var hans have fyldt med betjente udstyret med lommelygter. Men de fandt intet. Det gjorde Steven dog.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykkede hurtigt ud til efterskolen efter overfaldet 8. november 2022. Foto: Lind Foto/Byrd Vis mere Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykkede hurtigt ud til efterskolen efter overfaldet 8. november 2022. Foto: Lind Foto/Byrd

Et af de mange overvågningskameraer, han havde sat op efter en række indbrud, havde opfanget den mystiske bils ankomst og afgang fra Lundhøjvej.

»Jeg har gennemgået videoen med politiet mange gange siden. Man ser bare, at bilen stopper klokken 18.06.«

»Lidt senere, klokken 18.18, ser man, at jeg kommer kørende hjem, så går der et par minutter, så tænder bilens lygter igen, og så kører den et minut senere.«

Da der er tale om en verserende straffesag, har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ikke ønsket at kommentere Stevens udlægning.

Læs også Video tegner tydeligt billede af Korsørmanden: 'Han holdt sig i baggrunden'

Steven fortæller dog selv, at han netop er blevet indkaldt til at vidne under retssagen mod Korsørmanden, der foruden overfaldet også er tiltalt for drabet på Emilie Meng og kidnapningen af en 13-årig pige.

Han ved ikke konkret, hvad han skal afhøres om, men han forestiller sig, at det drejer sig om hans iagttagelser af den mørke bil. En mørk hatchback ligesom den, som Korsørmanden kørte i forud for sin anholdelse.

På den lange liste over vidner finder man ifølge B.T.s oplysninger også eventyrer og dna-forsker Eske Willerslev, hvilket du kan læse mere om her.

Lyt til 'På fersk gerning', hvor B.T.s kriminalreportere ser nærmere på sagens anklageskrift, her, eller hvor du plejer at høre podcast.