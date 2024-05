Er du en af de mange danskere, der skal en tur i sommerhus eller på familiebesøg henover Kristi himmelfartsferien, så kan du godt begynde at væbne dig med ekstra tålmodighed.

Helligdagen torsdag giver højst sandsynligt flere biler på vejene.

Derfor er der stor risiko for kødannelse og forlænget rejsetid i ferietrafikken i visse tidsrum.

Det oplyser Vejdirektoratet i en trafikprognose.

Allerværst forventes trafikken at blive onsdag fra klokken 14 til 19, hvor mange formentlig drager mod et sommerhus.

I dette tidsrum vil den nemlig blande sig med eftermiddagsmyldretiden.

Det er især fra hovedstadsområdet mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde, at Vejdirektoratet forventer tæt trafik og længere rejsetid. Se de værste strækninger på kortet nederst i artiklen.

Det samme gælder torsdag mellem klokken 11 og 14 og søndag mellem klokken 12 og 16.

Sidstnævnte på grund af hjemrejsetrafikken, der naturligvis går den modsatte vej.

Til gengæld lyder prognosen, at trafikken fredag og lørdag afvikles uden større forsinkelser.

Vejdirektoratet anbefaler, at man tjekker trafiksituationen, inden man kører.

Derudover er det altid en god idé at køre uden for de mest trafikerede tidspunkter og at sætte god tid af til rejsen.

Det er også en god idé at tjekke vejrudsigten, før du kører, og at have drikkevarer med i bilen.