Det var egentlig slet ikke meningen, at han skulle stå dér.

Midt på scenen foran flere millioner af seere. Nu er han en af dette års helt store favoritter til at vinde – med en sang, som ved første lyt kan virke lidt mystisk, men som i virkeligheden dækker over en rørende fortælling.

Står det til bookmakerne, er der er ikke så meget tvivl om resultatet.

Det bliver den kroatiske sanger Baby Lasagna, der vinder dette års Eurovision, som i disse dage afholdes i svenske Malmø.

Baby Lasagna er bookmakernes helt store favorit til at vinde dette års Eurovision på nuværende tidspunkt. Foto: Sander Koning/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Baby Lasagna er bookmakernes helt store favorit til at vinde dette års Eurovision på nuværende tidspunkt. Foto: Sander Koning/EPA/Ritzau Scanpix

Men faktisk er det lidt af et tilfælde, at den 28-årige kroat med det borgerlige navn Marko Purišić overhovedet er en del af konkurrencen.

Da det kroatisk grandprix, Dora, skulle afholdes tidligere på året, og man annoncerede de udvalgte sange, var Baby Lasagna ikke blandt dem.

I stedet endte hans sang, 'Rim Tim Tagi Dim', på den såkaldte reserveliste.

Men da sangeren Zsa Zsa, som var blandt de udvalgte, pludselig endte med at trække sig fra konkurrencen, blev der plads til Marko Purišić.'

Baby Lasagna dækker over det borgerlige navn Marko Purišić. Foto: Jessica Gow/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Baby Lasagna dækker over det borgerlige navn Marko Purišić. Foto: Jessica Gow/TT/Ritzau Scanpix

Til mediet EurovisionWorld har han tidligere fortalt, at det er mærkeligt at tænke på nu, at han egentlig slet ikke skulle have været en del af det:

»Det er så underligt. Det er endnu mere mærkeligt, at nogen sprang fra, for det plejer ikke at ske,« lød det fra den kroatiske sanger.

Med det samme, som hans sang efterfølgende blev offentliggjort, strøg den til tops på hitlisterne i hjemlandet og vakte opsigt selv uden for landets grænser.

Det skyldtes ikke mindst sangens omkvæd – det famøse 'Rim Tim Tagi Dim', som ifølge Baby Lasagne egentlig ikke betyder noget, men bare er lyden fra musikken omsat til ord – og for visse af dens tekstpassager, som:

»Meow, cat, please meow back.«

Men tager man et nærmere kig på teksten, indkapsler den et dilemma, som flere i Kroatien oplever, lyder det.

Hvordan flere – særligt unge – forlader landet.

Hvordan de vinker farvel til deres hjembyer og rejser ud for lede efter bedre muligheder.

Han stiller op med sangen 'Rim Tim Tagi Dim'. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Han stiller op med sangen 'Rim Tim Tagi Dim'. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix

Til EurovisionWorld har Baby Lasagna forklaret, at det dog ikke er hans egen personlige historie, han synger om.

»Det er det ikke. Det er en historie om min ven og generelt om det klima, vi lever i i Kroatien. Men jeg blev meget overrasket over at høre, at problemet er det samme i Spanien, for eksempel. Jeg troede, at det var en Balkan-ting,« fortæller han.

Til Eurovision-mediet wiwibloggs har han forklaret, at meget af hans sangskrivning kommer fra hans underbevidsthed:

»Vi har mange problemer med unge mennesker, der flytter, og der har været mange nyheder om det, så jeg tror, at når jeg konstant lytter til de ord... Så handler sangen nok om det, om unge mennesker, der forlader vores land på jagt efter et bedre sted,« siger han.

Den kroatiske sanger har forklaret til mediet Eurovision Stars, at han selv har haft muligheden for at forlade landet og hjembyen Umag – men at han ikke turde gøre det.

Blandt andet havde han på et tidspunkt muligheden for at rejse til USA for at arbejde der.

»Men jeg var bange for at gøre det, så jeg gjorde det ikke. Så havde jeg nogle muligheder for at tage på et skib, på et krydstogt for at arbejde som besætningsmedlem, men jeg gjorde det heller ikke, fordi jeg var for bange,« fortalte han i forbindelse med det kroatiske grandprix og tilføjede:

»Så ja, jeg forlod aldrig min by, og jeg fokuserede på musikken, og nu er vi så her.«

Du kan følge tirsdagens semifinale, som Baby Lasagna deltager i, i vores liveblog lige HER. Vi sidder også klar til at dække torsdagens semifinale og lørdagens finale.