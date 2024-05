Tirsdag er pornoskuespilleren – og nøglevidnet – i straffesagen mod Donald Trump i retten i New York for at afgive forklaring.

Og her har Stormy Daniels – med det borgerlige navn Stephanie Clifford – netop delt detaljer om sit påståede intime møde med den forhenværende præsident tilbage i 2006.

Det skriver flere amerikanske medier og norske Børsen.

»Jeg skammer mig over ikke at have stoppet det eller at have sagt fra,« lyder ordene fra den i dag 45-årige Daniels.

Pornoskuespilleren Stormy Daniels er tirsdag i retten for at afgive forklaring i straffesagen mod Donald Trump. Foto: Charly Triballeau Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Pornoskuespilleren Stormy Daniels er tirsdag i retten for at afgive forklaring i straffesagen mod Donald Trump. Foto: Charly Triballeau Robyn Beck/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg skyndte mig væk, så hurtigt jeg kunne.«

I vidneskranken forklarer hun, at de to havde sex. At Donald Trump ikke brugte kondom. At det hele skete meget hurtigt.

Grunden til, at Stormy Daniels sidder i vidneskranken skyldes dog ikke spørgsmålet om de to har været intime eller ej.

Det handler derimod om, hvorvidt ekspræsidenten skulle have udbetalt såkaldte tys-tys-penge på 130.000 dollar til pornostjernen under det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Penge, han skulle have udbetalt til Stormy Daniels for at skjule den angivelige affære – og penge, der fejlagtigt skulle have været bogført som juridiske udgifter.

Donald Trump er tiltalt for sidstnævnte, altså forfalskning af regnskabsmateriale i forbindelse med betalingen.

Han nægter sig skyldig - og så afviser han ikke mindst at skulle have været intimt sammen med Stormy Daniels.

Ifølge ABC News ankom ekspræsidenten tirsdag til retten i New York med sine advokater og sønnike Eric Trump.

Han er den første tidligere præsident i USAs historie, som er tiltalt i en straffesag.

Sagen om tys-tys-penge er én af i alt fire retssager mod Donald Trump, der endnu ikke er blevet afgjort. Tre sager venter fortsat på at komme for retten.