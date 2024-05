På den samme dag hvert år, den første mandag i maj, samles nogle af verdens mest berømte mennesker til et storslået arrangement, der især drejer sig om én ting.

Det, man har på.

Derfor glæder danske Pandora sig formentlig også over, at deres diamanter var at spotte på de bonede gulve til årets 'The Met Gala'.

Til lejligheden havde Pandora skabt en halskæde bestående af 200 karat hvide og lyserøde diamanter, der blev båret af Baywatch-stjernen Pamela Anderson.

Det var første gang nogensinde, at Pamela Anderson deltog i The Met Gala. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

'The Met Gala' afholdes altid på Metropolitan Museum of Art i New York, hvor der traditionsrigt er et særligt tema, de verdensberømte – og nænsomt udvalgte – gæster iklæder sig efter.

I år var temaet 'Sleeping Beauties: Rewakening Fashion (Sovende skønheder: Genopliv mode, red.), hvor alt fra skuespillere, modeller og sangere kom i sit stiveste, og mest kreative, puds.

Foruden de danske diamanter, bar hun en chiffonkjole af den dominikanske, nu afdøde, designer Oscar De la Renta.

The Met Gala er kendt som værende en dag, hvor det er mere end tilladt at skille sig ud. Her ses sangerinden Lana Del Rey i sit outfit mandag. Foto: Justin Lane/EPA/Ritzau Scanpix

Imens stjernerne gik op ad trapperne og fik blitzet billeder af deres outfits, udspillede der sig et kontrastfyldt kaos på den anden side af de glamourøse mure.

For her forsøgte hundredvis af maskerede demonstranter at nærme sig museet for at råbe op om deres utilfredshed med Israel og konflikten i Mellemøsten. Det kan du læse mere om HER.