1-0 sejren fra første opgør kom aldrig rigtig i fare for Dortmund, der med en scoring af Mats Hummels kort inde i anden halvleg slog det sidste søm i PSGs kiste og sensationelt er klar til Champions League-finalen.

Her får du B.T.s dom over tirsdagens returopgør i Champions League-semifinalen mellem Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund, der endte med en samlet 0-2 sejr til gæsterne.

I sommeren 2021 skiftede talentfulde Jadon Sancho fra Borussia Dortmund til Manchester United, men derfra gik karrieren ned ad bakke for englænderen.

Han endte med at blive smidt af holdet efter et kæmpe kaos, og i januar blev Sancho sendt tilbage til sin gamle klub på en lejeaftale for indeværende sæson.

Det må siges at have været det perfekte skifte for den 24-årige venstrekant, der i denne halvsæson har vist alt det, man har manglet i kriseramte United, og som nu kan grine hele vejen til Wembley.

Det store spørgsmål er nu, om den kommende Champions League-finalist er at finde i Manchester United, Dortmund eller et helt tredje sted efter sommerferien.

Sancho (tv.) kan grine hele vejen til Wembley. Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sancho (tv.) kan grine hele vejen til Wembley. Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

For det gjorde PSG tydeligvis ikke.

Det kan godt være, at Mats Hummels er 35 år, men det gør ham altså ikke dårlig.

Det skulle man ellers tro, PSG-spillerne tænkte efter et hjørnespark 50 minutter inde i kampen, hvor de lod tyskeren stå fuldstændig fri inde i feltet.

Kynisk, sikkert og nemt kunne Hummels sætte hovedet på indlægget, og så stod den 0-1 til gæsterne fra Dortmund. Sådan skal det gøres.

Hummels kunne sikkert bringe Dortmund foran. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Hummels kunne sikkert bringe Dortmund foran. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Wauw, Dortmund. Da mesterskabet glippede i allersidste spillerunde i sidste sæson, var der nok ikke mange, der havde spået den traditionsrige klub en plads i Champions League-finalen sæsonen efter.

Men 1. juni står de klar på Wembley Stadium i London mod enten Real Madrid eller Bayern München. Til hymnen, der giver alle gåsehud.

For PSG er historien tværtimod en helt anden. Den franske storklub er ramt af en ond ånd, der simpelthen ikke vil lade dem sejre i verdens største klubturnering.

Hvis ikke Neymar, Messi eller Mbappé kunne, hvem kan så føre dem til triumfen, de hungrer så meget efter?