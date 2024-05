Der var én, der var to, der var tre, der var fire.

Så mange danskere har netop optrådt på scenen under dette års Eurovision – men det er meget muligt, at du ikke lige vidste noget om det.

Der er nemlig ikke tale om sangere.

Derimod er der tale om fire dansere, som er en del af dette års bidrag fra Cypern.

Her ses sangeren Silia Kapsis med de fire danske dansere på scenen under en prøve forud for semifinalen. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses sangeren Silia Kapsis med de fire danske dansere på scenen under en prøve forud for semifinalen. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix

Middelhavslandet har nemlig »hentet hjælp« udefra til dette års sangkonkurrence. I front for nummeret 'Liar' finder man den australskfødte sangerinde Silia Kapsis – mens fire danske unge mænd står for at bakke hende op under hendes sceneoptræden i Malmö Arena.

Der er tale om danserne Theo B. Koefoed, Thomas Hegnet, Sebastian Laurentius Nielsen og Martin Daugaard.

Da B.T. mødte sangeren og danserne på den turkis løber under søndagens åbningen af dette års sangkonkurrence, forklarede 17-årige Silia Kapsis, at de fandt sammen via en koreograf, som hun arbejder med.

Den koreograf kendte en anden koreograf i Danmark – og hun kendte de fire danskere, som på den måde er blevet en del af det cypriotiske bidrag.

Her ses Silia Kapsis og danserne på den turkis løber i søndags. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Silia Kapsis og danserne på den turkis løber i søndags. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

»De får meget at lave, det er helt sikkert,« forklarede Silia Kapsis om deres optræden forud for semifinalen:

»Det er en meget svær koreografi, men de gør det så godt. Det kræver fuld energi, hvilket de har. Deres energiniveau går gennem taget. De er utrolige,« siger hun om de danske dansere.

